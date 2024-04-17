Медведева о шансах «Динамо» на чемпионство: «Первая половина сезона – одна из самых удачных в истории клуба. Ребята абсолютно верят, что еще можно победить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева считает, что «Динамо» по-прежнему борется за чемпионство.

За 7 туров до конца Мир РПЛ московская команда занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков.

«Ребята из «Динамо» абсолютно верят в то, что еще можно победить, но они, видимо, подустали за первую половину сезона, которую они провели очень хорошо. Во второй половине они начали немного сдавать, но мы желаем им большой удачи.

Мне кажется, первая половина сезона – одна из самых удачных в принципе за все годы существования «Динамо». Пускай так и будет дальше во второй половине, пускай у них силы появятся», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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36 комментариев
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Звучит как "Евгения Медведева по-прежнему считает, что дед Мороз существует")
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А что Даня Милохин думает по этому поводу?
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Ответ djamel
Медведева поприкольней все-таки, чем Загитова.
Ну да, хоть в MAXIM снялась.
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Медведева в таблицу, когда последний раз смотрела?) три тура назад?) А на игру когда смотрела?)Динамо сейчас играет,, как Урал, Факел и все команды борящиеся за выживание, то что когда - то играла, то уже прошлое, а настоящее очень блеклое
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+11
Эксперты подъехали
+14
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+10
Ответ Иван Шуткин
Медведева в таблицу, когда последний раз смотрела?) три тура назад?) А на игру когда смотрела?)Динамо сейчас играет,, как Урал, Факел и все команды борящиеся за выживание, то что когда - то играла, то уже прошлое, а настоящее очень блеклое
Зачем ей смотреть в таблицу? Она ж а-ля амбассадор: шарф надела, название правильно написала/произнесла и хватит🤓
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Очень ценная аналитика. Спасибо.
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Медведев о чемпионской гонке: Спросите у Медведевой
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Желаю Динамо как можно больше выигрышных матчей
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
а с чего вы взяли, что Валиева за Зенит???... то, что пару раз на матчах появлялась? так она там была в рамках рекламных компаний G-drive.... и что-то не припомню, чтобы она говорила о каких-то своих футбольных предпочтениях...
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Может хватит уже про чемпионство трындеть ?
+12
-5
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Удачи Динамо!
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Успехов Динамо!
+13
-6
+7
Динамо чемпион Москвы
+5
0
+5
Динамо с победой!!!
+7
-2
+5
Очень классная коллаборация у Динамо с Женей , профессионально сделаны интервью с игроками , которые ведёт Женя , смотрю с большим удовольствием . Ну и побед Динамо , теперь матчи смотрим и болеем )
+2
0
+2
Ответ Olajuvon
А что Даня Милохин думает по этому поводу?
Вы интересуетесь Милохиным? 😁
+8
-6
+2
Навряд ли...
+3
-1
+2
Футбольная аналитика точно не сильная сторона Медведевой... Мягко говоря.
+14
-13
+1
Негоже такому крутому эксперту и знатоку истории Динамо забывать про 11 чемпионских титулов в этой самой истории.
И опять же в связи с первой половиной сезона, одной из самых удачных в истории по её мнению, как Женя может забывать про победу в однокруговом весеннем ЧСССР 1976 года и вообще отличную команду тех лет.
Я не призываю её помнить золотые 50-е годы Динамо, ) но уж 70-е такой продвинутый фанат клуба должна помнить.
+8
-8
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Весело читать комментарии реальных футбольных болельщиков)
Всё по делу, никаких вздохов восхищения в адрес фигуристки, неизвестно для чего присоединившейся к футбольному клубу .
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Ответ Olajuvon
А что Даня Милохин думает по этому поводу?
Главное, что он про многоличностную икону уже не помнит. Боксом вот начал заниматься, это всяко лучше, чем на полу «чай пить»🤓
+12
-12
0
Медведева поприкольней все-таки, чем Загитова.
+21
-21
0
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