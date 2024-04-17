Медведева о шансах «Динамо» на чемпионство: «Первая половина сезона – одна из самых удачных в истории клуба. Ребята абсолютно верят, что еще можно победить»
Евгения Медведева считает, что «Динамо» по-прежнему борется за чемпионство.
За 7 туров до конца Мир РПЛ московская команда занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков.
«Ребята из «Динамо» абсолютно верят в то, что еще можно победить, но они, видимо, подустали за первую половину сезона, которую они провели очень хорошо. Во второй половине они начали немного сдавать, но мы желаем им большой удачи.
Мне кажется, первая половина сезона – одна из самых удачных в принципе за все годы существования «Динамо». Пускай так и будет дальше во второй половине, пускай у них силы появятся», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
И опять же в связи с первой половиной сезона, одной из самых удачных в истории по её мнению, как Женя может забывать про победу в однокруговом весеннем ЧСССР 1976 года и вообще отличную команду тех лет.
Я не призываю её помнить золотые 50-е годы Динамо, ) но уж 70-е такой продвинутый фанат клуба должна помнить.
Всё по делу, никаких вздохов восхищения в адрес фигуристки, неизвестно для чего присоединившейся к футбольному клубу .