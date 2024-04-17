Медведева о шансах «Динамо» на чемпионство: «Первая половина сезона – одна из самых удачных в истории клуба. Ребята абсолютно верят, что еще можно победить»

Евгения Медведева считает, что «Динамо» по-прежнему борется за чемпионство.

За 7 туров до конца Мир московская команда занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от « » на 9 очков.

«Ребята из « » абсолютно верят в то, что еще можно победить, но они, видимо, подустали за первую половину сезона, которую они провели очень хорошо. Во второй половине они начали немного сдавать, но мы желаем им большой удачи.

Мне кажется, первая половина сезона – одна из самых удачных в принципе за все годы существования «Динамо». Пускай так и будет дальше во второй половине, пускай у них силы появятся», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.