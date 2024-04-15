Анчелотти поздравил Алонсо с чемпионством «Байера»: «Мои поздравления, Хаби!»

Карло Анчелотти поздравил Хаби Алонсо с чемпионством «Байера».

Леверкузенцы стали чемпионами Германии за 5 туров до окончания чемпионата, разгромив «Вердер» (5:0) во вчерашнем матче. «Байер» под руководством Алонсо не проиграл ни одного из 43 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, установив рекорд топ-5 лиг.

«Мои поздравления, Хаби!» – написал главный тренер « », процитировав твит « ».

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