Анчелотти поздравил Алонсо с чемпионством «Байера»: «Мои поздравления, Хаби!»

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига соцсети Футбол

Карло Анчелотти поздравил Хаби Алонсо с чемпионством «Байера».

Леверкузенцы стали чемпионами Германии за 5 туров до окончания чемпионата, разгромив «Вердер» (5:0) во вчерашнем матче. «Байер» под руководством Алонсо не проиграл ни одного из 43 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, установив рекорд топ-5 лиг.

«Мои поздравления, Хаби!» – написал главный тренер «Реала», процитировав твит «Байера».

«Байер» – чемпион! 20 причин восхищаться командой Хаби Алонсо

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4 комментария
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Анчелотти не мог не поздравить своего будущего сменщика.
Молодец !
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