В «Реале» считают, что после Анчелотти придет Алонсо. Этим объясняют решение Хаби остаться в «Байере»

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Футбол

В «Реале» ожидают, что после Карло Анчелотти команду возглавит Хаби Алонсо.

Заявление Алонсо о том, что он продолжит работать с «Байером» в следующем сезоне, в «Реале» восприняли как сигнал о том, что он намерен дождаться приглашения в мадридский клуб, пишет Relevo.

В раздевалке «Реала» тоже говорят о Хаби. Большая часть состава считает, что Алонсо хочет тренировать «Мадрид» после ухода из «Байера». Этим объясняют объявленное им недавно решение и отказ от возможности поработать с «Баварией» или «Ливерпулем».

Руководство «Реала» считает Хаби лучшей заменой Анчелотти из возможных.

Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до 2026-го, но в случае, если он захочет уйти, руководство клуба не будет ему мешать. Между тренером и боссами «Байера» установилось максимальное уважение. В клубе высоко оценили не только результаты Хаби, но и его решение остаться в «Байере» на следующий сезон.

Напомним, Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год в качестве игрока. В юниорской команде клуба он начал тренерскую карьеру.

Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо

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10 комментариев
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Алонсо очень достойный кандидат на пост главного тренера Реал Мадрид!
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было бы замечательно
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Если Карло продолжит побеждать в Примере и раз в 2 года брать ушастого, то очень долго придётся ждать Алонсо.
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Это будет идеальная замена!
Очень надеюсь увидеть Хаби у руля «Мадрида»!
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глоры портовой деревни в шоке. Как кто-то может выбрать Мадрид вместо английского колхоза.
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А потом Алонсо как возьмёт, да и подпишется с Сосьедадом, мстить Реалу за 2003.
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Давно уже готовился, покупал дом в Мадриде и учил испанский))
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Ответ Данияр Жумабекович
Армия минусовщиков вышла на охоту. Все адекватные комментарии минусуют
бедняжка, минусуют. А ты удаляй комы с минусами и будет тебе счастье. ригоборка, абду и прочий ..... тебя научат, если хочешь.
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Ответ Пенс
бедняжка, минусуют. А ты удаляй комы с минусами и будет тебе счастье. ригоборка, абду и прочий ..... тебя научат, если хочешь.
Климову забыл 😁
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