В «Реале» считают, что после Анчелотти придет Алонсо. Этим объясняют решение Хаби остаться в «Байере»

В «Реале» ожидают, что после Карло Анчелотти команду возглавит Хаби Алонсо.

Заявление Алонсо о том, что он продолжит работать с «Байером» в следующем сезоне, в «Реале» восприняли как сигнал о том, что он намерен дождаться приглашения в мадридский клуб, пишет Relevo.

В раздевалке «Реала» тоже говорят о . Большая часть состава считает, что Алонсо хочет тренировать « » после ухода из «Байера». Этим объясняют объявленное им недавно решение и отказ от возможности поработать с «Баварией» или «Ливерпулем».

Руководство «Реала» считает Хаби лучшей заменой из возможных.

Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до 2026-го, но в случае, если он захочет уйти, руководство клуба не будет ему мешать. Между тренером и боссами « » установилось максимальное уважение. В клубе высоко оценили не только результаты Хаби, но и его решение остаться в «Байере» на следующий сезон.

Напомним, Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год в качестве игрока. В юниорской команде клуба он начал тренерскую карьеру.

Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо