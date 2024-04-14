Арсен Захарян: «Я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин»
Арсен Захарян рассказал, что чувствует себя и русским, и армянином.
– Вы чувствуете себя больше армянином или русским?
– Я родился в России, и все, что я получил, было в России, поэтому я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин. И то, и другое, – сказал хавбек «Сосьедада».
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Не надо забывать свои корни, но и всегда надо помнить, какая страна приютила твою семью и дала тебе возможность стать тем, кем ты являешься.
Будь ты русским в США, армянином в России или французом в Канаде.
Человек не выбирает кем родиться. Точно также Арман Царукян , армянин по крови выросший в России . Зачем человеку нужно отказываться от своей крови , да он армянин . При этом вырос в России , и представляет себя именно как часть русского мира . Живут такие люди там где выросли , и не едут в свою историческую родину . Просто нужно принять как данность . Есть кровь , есть гражданство , а есть культурное представительство ( где вырос и к кому себя относит )