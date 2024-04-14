Арсен Захарян: «Я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян рассказал, что чувствует себя и русским, и армянином.

– Вы чувствуете себя больше армянином или русским?

– Я родился в России, и все, что я получил, было в России, поэтому я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин. И то, и другое, – сказал хавбек «Сосьедада». 

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8 комментариев
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Адекватно.Вроде бы никого и не обидел
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Нормальный ответ приличного человека. Еще понравилось как Топурия (боец ЮФС) , грузин по национальности , посвящал Испании победу в титульном бою.
Не надо забывать свои корни, но и всегда надо помнить, какая страна приютила твою семью и дала тебе возможность стать тем, кем ты являешься.
Будь ты русским в США, армянином в России или французом в Канаде.
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Всё зависит от того какой у человека менталитет
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Прям как Маргарита Симонян.
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Я русский, просто глаз узкий
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Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. У нас всегда национальность мерялась не по форме черепа, а по культурной принадлежности. Русский мир, от которого так корёжит либеральных чертей, это именно оно. "Я русский, грузинской национальности" (с) Сталин И.В.
Вообще странная вся эта истерия , когда от спортсмена требуют сделать категоричный выбор в пользу 1 страны .
Человек не выбирает кем родиться. Точно также Арман Царукян , армянин по крови выросший в России . Зачем человеку нужно отказываться от своей крови , да он армянин . При этом вырос в России , и представляет себя именно как часть русского мира . Живут такие люди там где выросли , и не едут в свою историческую родину . Просто нужно принять как данность . Есть кровь , есть гражданство , а есть культурное представительство ( где вырос и к кому себя относит )
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Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. У нас всегда национальность мерялась не по форме черепа, а по культурной принадлежности. Русский мир, от которого так корёжит либеральных чертей, это именно оно. "Я русский, грузинской национальности" (с) Сталин И.В.
Любой мир прекрасен, если его культура инклюзивна, а его соседи имеют право на самоидентификацию.
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