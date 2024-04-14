Арсен Захарян: «Я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин»

Арсен Захарян рассказал, что чувствует себя и русским, и армянином.

– Вы чувствуете себя больше армянином или русским?

– Я родился в России, и все, что я получил, было в России, поэтому я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин. И то, и другое, – сказал хавбек «Сосьедада».

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