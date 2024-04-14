Захарян о переходе в «Сосьедад»: «Я сделал десять шагов вперед. Планирую и дальше развиваться»

Арсен Захарян считает успехом свой переход в «Сосьедад» из «Динамо».

- У вас было несколько вариантов. Вы считаете, что были правы, выбрав «Сосьедад»?

– Переход в «Сосьедад» – абсолютный успех. Я сделал десять шагов вперед, я здесь развиваюсь, всем доволен, планирую и дальше прибавлять.

- Вас приглашали в «Челси», но вы выбрали «Сосьедад». Верно ли вы поступили?

– У меня было предложение от «Челси», но я предпочел перейти в « ». Я хотел играть в Ла Лиге, в , поэтому перешел в «Сосьедад», – сказал полузащитник «Сосьедада» в интервью Mundo Deportivo.