Довбик вышел на 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги – 17 голов. Украинец забил «Атлетико»

Теги Атлетико Ла Лига Жирона Артем Довбик Анте Будимир Джуд Беллингем Футбол

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 17-й гол в сезоне Ла Лиги.

Украинец открыл счет в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0, первый тайм).

С 17 голами 26-летний игрок занимает первое место в списке бомбардиров Ла Лиги. За ним идут Джуд Беллингем из «Реала» и Анте Будимир из «Осасуны» (по 16 мячей).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Жирона».

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27 комментариев
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Ответ rich.
Да уж.. 17 голов Месси и Роналду за первый круг забивали, а тут уже середина апреля
Такие, как Месси и Роналду, рождаются раз в поколение в лучшем случае. Что из теперь тридцать лет вспоминать, как было
+38
-8
+30
Хорош Довбик. Должен забирать пичичи
+28
-7
+21
Да уж.. 17 голов Месси и Роналду за первый круг забивали, а тут уже середина апреля
+30
-14
+16
31 тур - 17 голов это конечно не особо эффектно. Но зато показывает класс нападающих ЛаЛиги . Довбик все равно молодец - первый сезон в Испании и надеюсь Жирона сохранить его .
+22
-7
+15
Ответ ljolik888
31 тур - 17 голов это конечно не особо эффектно. Но зато показывает класс нападающих ЛаЛиги . Довбик все равно молодец - первый сезон в Испании и надеюсь Жирона сохранить его .
В прошлом сезоне Леван забил 23 и это казалось очень мало, оказалось, что не очень.
+7
0
+7
Ответ Андрей Собченко
Такие, как Месси и Роналду, рождаются раз в поколение в лучшем случае. Что из теперь тридцать лет вспоминать, как было
Счас Мбаппе перейдет и наштампует поболее уверен..
+11
-7
+4
Обмен пленными Довбика на дзюбу.
+3
-1
+2
В Ла Лиге штампует голы, как в УПЛ. Главное, чтобы не оказался вторым Пёнтеком
+6
-5
+1
Довбит нормально.
+2
-1
+1
Артем Дробовик
+2
-1
+1
думаю не мало клубов следят за Довбиком
+1
0
+1
Ответ Groznyi2024
У нас Кассьерра забил почти столько же. Только игр меньше
А Лёха с моего двора по 10 за матч клал, помню
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Ответ Groznyi2024
У нас Кассьерра забил почти столько же. Только игр меньше
а ничего что наш чемп очень слаб по уровню))вот и потому довбик играет в испании,а кассьера у нас,потому что в европе он никому не нужен
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Ответ Groznyi2024
У нас Кассьерра забил почти столько же. Только игр меньше
Кассьерру летом Реал заберет.
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Ответ ljolik888
31 тур - 17 голов это конечно не особо эффектно. Но зато показывает класс нападающих ЛаЛиги . Довбик все равно молодец - первый сезон в Испании и надеюсь Жирона сохранить его .
Это тебе не супер открытая Бундеслига, но в то же время и не супер закрытая Серия А.
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Ответ rich.
Да уж.. 17 голов Месси и Роналду за первый круг забивали, а тут уже середина апреля
До этих и после этих инопланетян обычные люди забивали по 20-30 голов
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Ответ roman76
Счас Мбаппе перейдет и наштампует поболее уверен..
мбапе еще ни разу зб не взял и не возьмет в ближайшее время, о чем ты
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Ответ roman76
Счас Мбаппе перейдет и наштампует поболее уверен..
У половины команд-автобусов в карманах будет . Это не лига фермеров . 90 процентов в автобусы играет . А как мы увидели , Мбаппе силен только на пространстве
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Это пока худший результат за последние 40 лет.
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Белингем остановился
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Наши все "хотят",но все что-то мешает в Европу уехать,а этот на 3-4 сезона уехал в Данию,вернулся и снова уехал уже в топ -чемпионат топ-игроком..Красавчик👍
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Молодец.
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