Довбик вышел на 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги – 17 голов. Украинец забил «Атлетико»

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 17-й гол в сезоне Ла Лиги.

Украинец открыл счет в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0, первый тайм).

С 17 голами 26-летний игрок занимает первое место в списке бомбардиров . За ним идут из «Реала» и из «Осасуны» (по 16 мячей).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Жирона».

Как «Жирона» собрала этот состав? За половину основы вообще не платили