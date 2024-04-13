Довбик вышел на 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги – 17 голов. Украинец забил «Атлетико»
Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 17-й гол в сезоне Ла Лиги.
Украинец открыл счет в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0, первый тайм).
С 17 голами 26-летний игрок занимает первое место в списке бомбардиров Ла Лиги. За ним идут Джуд Беллингем из «Реала» и Анте Будимир из «Осасуны» (по 16 мячей).
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Жирона».
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