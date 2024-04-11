Реал Сосьедад — Альмерия: прогноз на матч 14 апреля 2024, Ла Лига

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14 апреля 2024 года в испанском городе Сан-Себастьян состоится матч 31 тура Чемпионата Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Матч пройдет на стадионе «Реале Арена». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Сможет ли аутсайдер в лице последней команды чемпионата, что-то противопоставить команде из ТОП-6, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1), Ф1 (-1,5), ОЗ (да).

Реал Сосьедад

 

 

В текущем сезоне Примеры «Реал С» выглядит в целом неплохо, лишь временами у них были невыразительные результаты, если бы прибавить им еще более в стабильности на всех отрезках чемпионата, то нет сомнений, что команда бы залезла в ТОП-5. Сейчас же они располагаются на 6 строчке в таблице чемпионата и в графе набранных баллов после 30 сыгранных туров имеют цифру 49. Они добились победного результата в 13 встречах и вничью сыграли 10 раз, проиграв при этом в 7 матчах. У команды есть гандикап в 5 баллов от соседа снизу по таблице седьмой «Валенсии» и на 7 очков они отстают от пятого «Атлетика». Команда не блещет особой результативностью и в этом сезоне она пока отличилась 43 раза и это лишь 7 показатель в чемпионате. А больше всех голов на свой счет записал Оярсабаль, забивший 8 мячей, а у Кубо их 7. Пропустил же клуб 31 мяч, что является третьим результатом в Ла Лиге.

В последних 5 матчах Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна трижды праздновала победу. Сначала они проиграли дома «Вильярреалу» (1:3) в довольно равном матче, а затем следом в гостях «Севилье» (2:3), где тоже показали равную игру, но чуточку не повезло.

Затем удалось прервать неудачную серию и победить в гостях «Гранаду», сделав камбэк со счета (1:2) с 80 минуты встречи. Сначала счет сравнял Ле Норман, а потом Андре Силва вывел свою команду вперед.

В следующем матче 29 тура удалось дома уверенно обыграть «Кадис» (2:0), где голом отметился россиянин Арсен Захарян. Хозяева не дали практически ничего создать сопернику у своих ворот и сами контролировали весь ход матча.

В последнем же туре на выезде удалось разобраться с «Алавесом» (1:0). Здесь гостям удалось надежно сыграть в обороне, которая не позволила сопернику нанести даже 1 удар в створ их ворот. А победу принес гол Пачеко в начале 2 тайма с передачи Захаряна.

Результаты «Реал Сосьедад» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 31.03.24 «Алавес» — «Реал Сосьедад» 0:1;
  • 16.03.24 «Реал Сосьедад» — «Кадис» 2:0;
  • 09.03.24 «Гранада» — «Реал Сосьедад» 2:3;
  • 06.03.24 «Реал Сосьедад» — ПСЖ 1:2;
  • 02.03.24 «Севилья» — «Реал Сосьедад» 2:2.

Интересные статические факты последних матчей «Реал Сосьедад»:

  • В 3 последних матчах в активе были виктории;
  • В последнем домашнем матче была победа с разницей в 2 мяча;
  • В 3 из 5 последних встречах клуба забивают обе команды;
  • В 3 из 5 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 8 встречах команда отличается голами;
  • Команда в последних 5 встречах в среднем забивает чуть меньше 2 голов.

Прогноз на матч Лас-Пальмас – Севилья

Альмерия

 

В текущем сезоне Примеры у «Альмерии» сезон не складывается от слова совсем и тому доказательство их последняя 20 строчка в таблице и всего лишь 13 набранных очков, 4 из которых они набрали в последних 3 турах чемпионата. От спасительной 17 строчки, где идет «Сельта» отставание в 15 баллов и при 8 оставшихся матчах Ла Лиги шансы догнать минимальные. Но можно зато хлопнуть дверью хорошенько в конце сезона и постараться отобрать очки у сильных команд. «Альмерия» в своем активе имеет всего лишь 1 викторию в 30 сыгранных матчах Ла Лиги, которую они наконец одержали в рамках 29 тура. К тому же у них 10 ничейных исходов и 19 поражений. Удручает их статистика по пропущенным мячам, которых у них 60 и это худший показатель в чемпионате. Да и с забитыми мячами все не лучшим образом и 28 голов это лишь 16 показатель в лиге.

В последних 5 встречах испанского чемпионата клуб из Альмерии по 2 раза расходился миром с соперниками и проигрывал и 1 раз им удалось победить. Сначала они неожиданно отобрали очки у «Атлетико» сыграв с ними вничью (2:2), где удалось дважды отыграться в счете усилиями Ромеро, Который записал на свой счет голевой дубль.

Следом случилось поражение с минимальной разницей в счете (0:1) от «Сельты», где «Альмерия» схлопотала красную карточку на 65 минуте матча, а через 8 минут после этого пропустила.

Затем была ничья с крепким соперником в лице «Севильи» (2:2), где чудом удалось уйти от поражения на 95 минуте встречи, после того как отличился Милованович с передачи Аррибаса.

А знаменательная 1 победа в сезоне случилась в рамках 29 тура, в игре с «Лас-Пальмас» (1:0). Тот самый победный гол на свой счет записал Лео Баптистао, став героем этой встречи.

В последнем же туре «Альмерия» вновь вернулась на круги своя и уступила крупно дома «Осасуне» (0:3), где мало что получалось и игра в обороне была отвратительной.

Результаты «Альмерии» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 30.03.24 «Альмерия» — «Осасуна» 0:3;
  • 17.03.24 «Лас-Пальмас» — «Альмерия» 0:1;
  • 12.03.24 «Альмерия» — «Севилья» 2:2;
  • 02.03.24 «Сельта» — «Альмерия» 1:0;
  • 25.02.24 «Альмерия» — «Атлетико» 2:2.

Интересные статические факты последних матчей «Альмерии»:

  • В 10 последних встречах в активе лишь 1 победа, при этом 5 проигрышей;
  • В 5 из 7 последних матчах клуб не проигрывал;
  • В последней гостевой игре была победа;
  • В 4 из 6 последних играх клуба забивают обе команды;
  • В 3 из 5 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает 1 гол за игру;
  • Клуб отличается голом 4 из 6 последних поединках.

Реал Сосьедад – Альмерия: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 11 поединков. 5 из них стали победными для «Реала С», а у «Альмерии» в активе 4 викторий. И 2 игры закончились вничью.

«Реал С» в этих матчах забивала в среднем 2,00 голов (22 мяча), а «Альмерия» 1,45 (16 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа клуба из Сосьедада (3:0), это было в 2103 году в рамках Примеры. «Алавес» максимально побеждал оппонента с разницей в 1 мяч.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 11.11.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» (1:3).
  • 23.05.23 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» (1:0).
  • 08.01.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» (0:2).
  • 13.02.15 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» (2:2).
  • 21.09.14 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» (1:2).

В 3 последних сыгранных очных поединках клуб из Сан-Себастьяна был сильнее и одерживал победу. Последний раз «Альмерия» побеждала в 2014 году в рамках Ла Лиги.

В 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 4 из них было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал Сосьедад – Альмерия

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Реала С» — 1.34;
  • Ничья — 5.27;
  • Победа «Альмерии» — 9.25;
  • Ф1 (-1) — 1.51;
  • Ф1 (-1,5) — 1.98;
  • Ф2 (1,5) — 1.86;
  • Ф2 (2) — 1.42;
  • ТБ (2,5) — 1.75;
  • ТМ (2,5) — 2.12;
  • ТБ (3) — 2.19;
  • ТМ (3) — 1.69;
  • ОЗ (да) — 2.06;
  • ОЗ (нет) — 1.77.

У «Реала Сосьедад» все еще есть шансы побороться за место в ЛЕ и постараться пробиться в Лигу Чемпионов, а для этого сейчас каждый матч им нужно завершать в свою пользу. У «Альмерии» же шанс остаться в Ла Лиге практически равен 0 и мотивации у команды почти нет, и игра команды сейчас на очень плохом уровне. Поэтому в этой встрече я думаю хозяева уверенно заберут победу с разницей в счете в 2-3 мяча. Можно сделать ставку на Ф1 (-1) или Ф1 (-1,5), за кэфы 1.51 и 1.98 соответственно.

В последних матчах у команд неплохая результативность, да и в 3 из 5 очных встречах они друг другу забивали. Здесь еще можно сделать ставочку на ОЗ (да), за хороший коэффициент 2.06.

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Где смотреть матч Реал Сосьедад – Альмерия

Реал Сосьедад – Альмерия
Дата проведения
14 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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