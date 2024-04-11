«Юве» – дерьмо, удачи «Торино»!» Депутат Европарламента Уоллес в футболке «Торино» высказался о дерби на заседании

Депутат Европарламента оскорбил «Ювентус».

Ирландец Мик Уоллес пришел на заседание Европейского парламента в футболке «Торино». Он болеет за итальянский клуб.

Во время своего выступления он сказал: «Удачи «Торино» в субботнем матче против «Ювентуса». «Юве» – дерьмо, за «Торо»!»

«Матчи с «Ювентусом» всегда трудны для «Торино», у которого нет денег «Юве», но всегда есть надежда. Ни пуха ни пера!» – написал Уоллес, опубликовав видео своей речи.

«Торино» примет «Ювентус» в 32-м туре Серии А. Туринское дерби состоится 13 апреля.