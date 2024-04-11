«Юве» – дерьмо, удачи «Торино»!» Депутат Европарламента Уоллес в футболке «Торино» высказался о дерби на заседании

Теги Торино Ювентус серия А Италия Политика контент Футбол

Депутат Европарламента оскорбил «Ювентус».

Ирландец Мик Уоллес пришел на заседание Европейского парламента в футболке «Торино». Он болеет за итальянский клуб. 

Во время своего выступления он сказал: «Удачи «Торино» в субботнем матче против «Ювентуса». «Юве» – дерьмо, за «Торо»!»

«Матчи с «Ювентусом» всегда трудны для «Торино», у которого нет денег «Юве», но всегда есть надежда. Ни пуха ни пера!» – написал Уоллес, опубликовав видео своей речи. 

«Торино» примет «Ювентус» в 32-м туре Серии А. Туринское дерби состоится 13 апреля. 

21 комментарий
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Ответ бредущий по граблям
Депутат,он и в Италии депутат
Да только вот он депутат Европейского парламента от Ирландии. Этот перекрытый даже не итальянец
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Депутат,он и в Италии депутат
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Какие же всё таки воспитанные, вежливые и добрые люди работают в Европарламенте
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Ответ Cruel Snake
Какие же всё таки воспитанные, вежливые и добрые люди работают в Европарламенте
туда обычно попадают "заслуженные члены партии" от каждой страны. Эдакий пансионат или санаторий. Так как они особо там ничего не решают, ну мелочи всякие, то если углубиться, там большое сборище фриков
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Чем ещё заниматься в таком бесполезном шабаше как европарламент)
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Аптека за углом)
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депутат это диагноз
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Я, конечно, не люблю Ювентус, но уж точно не этому клоуну что-то высказывать клубу. Понабирали же депутатов по объявлениям
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Депутатская неприкосновенность делает из людей терьмо! Правда не знаю, как там на западе с неприкосновенностью?
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Ответ Alex.K71
Депутатская неприкосновенность делает из людей терьмо! Правда не знаю, как там на западе с неприкосновенностью?
Только депутаты могли себе такой закон придумать. что это ещё за неприкосновенность? Он что выше простого бюргера? или ему можно нарушать права?
в Германии и Австрии неприкосновенности нет. нарушил - полезай в будку сразу.
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надписи Juve merda в любом городе Италии можно встретить. мог бы воздержаться, канеш, но ничего нового он, в принципе, не сообщил
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Тут должна быть ремарка Лаврова
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Лишить этого депутата неприкосновенности, и отправить мыть туринские сортиры.
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В нашей стране именно так, к нашему сожалению , но точно не к их!
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знал я одного Уолеса из Храброе сердце. там не все хорошо закончилось в конце
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А у нас при слове "дерьмо" Спортс блокирует комментарий.
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цивилизованная Европа
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