Крылья Советов – Рубин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Крылья Советов и Рубин в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Крылья Советов – Рубин

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Крылья Советов: все новости

Рубин: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Крылья Советов – Рубин

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