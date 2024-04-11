Крылья Советов – Рубин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Крылья Советов и Рубин в 24 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Рубин
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Крылья Советов – Рубин
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