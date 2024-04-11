Гризманн о 2:1 с «Боруссией»: «Атлетико» мог забивать третий гол. На выезде нам придется терпеть, чтобы победить»

Антуан Гризманн высказался о победе над «Боруссией».

« » обыграл дортмундскую команду в первом матче четвертьфинала чемпионов (2:1).

«Очень важно победить в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Мы отдохнем и отправимся с Германию, чтобы тоже попытаться победить.

Во втором тайме они владели мячом, у нас были моменты, когда мы могли забить третий гол. Во втором тайме нам приходилось много терпеть. На выезде нам придется терпеть, чтобы выиграть матч. Мы обладаем достаточно выскоим уровнем, чтобы выйти в полуфинал, но мы знаем, какая там атмосфера», – сказал форвард мадридской команды.