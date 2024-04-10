Президент «Лацио» о Манчини и флаге с крысой: «Наш игрок никогда бы этого не сделал. Наши футболисты ведут себя совсем иначе, чем другие»

Теги Рома Лацио серия А Италия Клаудио Лотито Джанлука Манчини Футбол

Президент «Лацио» считает наказание Джанлуки Манчини недостаточным.

Защитник «Ромы» отпраздновал победу в дерби в 31-м туре Серии А (1:0) вместе с болельщиками, размахивая флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой. Позднее он извинился за это. Его оштрафовали на 5000 евро. Эту сумму собрали фанаты на краудфандинговой платформе.

«То, что сделал Джанлука Манчини, никогда бы не сделал игрок «Лацио». Наши игроки ведут себя совсем иначе, чем игроки других команд.

Скажите мне, считаете ли вы, что это адекватный штраф, есть ли здесь уважение ценностей спорта. Каждый из нас способен сам оценить. Единственное, что мы можем сделать, – это принять решение судьи», – сказал президент «Лацио» Клаудио Лотито.

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2 комментария
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...сказал президент «Лацио» Клаудио Лотито. И кинул плотную зигу.
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Ответ onsigne
...сказал президент «Лацио» Клаудио Лотито. И кинул плотную зигу.
Римский салют же)
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