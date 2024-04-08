Жезус о травмах: «Не помню, когда в последний раз играл без боли. Стараюсь оставаться сильным психологически»

Габриэл Жезус высказался о своих травмах.

Форвард « » трижды за сезон выбывал на длительный срок. Два раза у него возникали проблемы с коленом, еще один – с задней поверхностью бедра.

«Я просто пытаюсь набрать форму и помочь «Арсеналу», насколько это в моих силах. К сожалению, в этом сезоне у меня были некоторые проблемы, и я надеюсь, что в следующем у меня их не будет.

Иногда у меня болит колено, но я не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли, поэтому мне не на что жаловаться. Я просто пытаюсь восстановиться, и все. Я стараюсь оставаться сильным психологически, вот и все», – сказал бразилец.