Жезус о травмах: «Не помню, когда в последний раз играл без боли. Стараюсь оставаться сильным психологически»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Жезус Футбол

Габриэл Жезус высказался о своих травмах.

Форвард «Арсенала» трижды за сезон выбывал на длительный срок. Два раза у него возникали проблемы с коленом, еще один – с задней поверхностью бедра. 

«Я просто пытаюсь набрать форму и помочь «Арсеналу», насколько это в моих силах. К сожалению, в этом сезоне у меня были некоторые проблемы, и я надеюсь, что в следующем у меня их не будет.

Иногда у меня болит колено, но я не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли, поэтому мне не на что жаловаться. Я просто пытаюсь восстановиться, и все. Я стараюсь оставаться сильным психологически, вот и все», – сказал бразилец. 

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2 комментария
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Играть через боль - самоубийство.
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