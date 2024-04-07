«Спартак-2» выиграл первый матч после возрождения – 1:0 с «Иркутском». Команду тренирует Комбаров

«Спартак-2» обыграл «Иркутск» (1:0) в 1-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б.

Единственный гол забил полузащитник Даниил Столяров.

Этот матч стал первым для второй команды красно-белых после ее возрождения.

В мае 2022-го « » был закрыт. В декабре прошлого года клуб объявил о возрождении команды, назначив главным тренером бывшего защитника « » .

В следующем туре «Спартак-2» 15 апреля примет «Леон Сатурн».