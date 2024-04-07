«Спартак-2» выиграл первый матч после возрождения – 1:0 с «Иркутском». Команду тренирует Комбаров

Теги Спартак Дмитрий Комбаров Вторая лига Б Спартак-2 Иркутск Футбол

«Спартак-2» обыграл «Иркутск» (1:0) в 1-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б.

Единственный гол забил полузащитник Даниил Столяров.

Этот матч стал первым для второй команды красно-белых после ее возрождения.

В мае 2022-го «Спартак-2» был закрыт. В декабре прошлого года клуб объявил о возрождении команды, назначив главным тренером бывшего защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.

В следующем туре «Спартак-2» 15 апреля примет «Леон Сатурн».

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2 комментария
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Абаскаль бы проиграл первым составом
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Красавчики!!!
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