«Спартак-2» выиграл первый матч после возрождения – 1:0 с «Иркутском». Команду тренирует Комбаров
«Спартак-2» обыграл «Иркутск» (1:0) в 1-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б.
Единственный гол забил полузащитник Даниил Столяров.
Этот матч стал первым для второй команды красно-белых после ее возрождения.
В мае 2022-го «Спартак-2» был закрыт. В декабре прошлого года клуб объявил о возрождении команды, назначив главным тренером бывшего защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.
В следующем туре «Спартак-2» 15 апреля примет «Леон Сатурн».