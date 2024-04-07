Варламов сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 41 бросок в игре с «Нэшвиллом». Это его 41-й матч на ноль в НХЛ

Семен Варламов сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 41 бросок «Нэшвилла».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Предаторс» (2:0).

В 25 играх в текущем сезоне 35-летний россиянин одержал 11 побед при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,72.

Матч на ноль стал для 41-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (в 608 играх).

Среди российских вратарей в истории НХЛ больше шатаутов у Евгения Набокова (59 в 697), Николая Хабибулина (46 в 799) и Сергея Бобровского (43 в 698).