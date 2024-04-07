Варламов сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 41 бросок в игре с «Нэшвиллом». Это его 41-й матч на ноль в НХЛ

Теги Айлендерс Нэшвилл Семен Варламов НХЛ Хоккей

Семен Варламов сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 41 бросок «Нэшвилла».

Вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (2:0). 

В 25 играх в текущем сезоне 35-летний россиянин одержал 11 побед при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,72. 

Матч на ноль стал для Варламова 41-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (в 608 играх).

Среди российских вратарей в истории НХЛ больше шатаутов у Евгения Набокова (59 в 697), Николая Хабибулина (46 в 799) и Сергея Бобровского (43 в 698). 

3 комментария
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В конце сезона Варламов просто в огне. Именно он, а не Сорокин должен доигрывать эту регулярку! Я неоднократно писал про это. Не зря видимо против Коламбуса дали Варламову отдохнуть. Зато сейчас какую игру выдал!
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в 42м сухаре должен 42 отбить)
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Интересно, заберут приз сильнейшего вратарского дуэта в этом году или нет.
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