Экс-участница «Дом-2» ждет ребенка от Промеса. Мэри Кулешова не станет требовать алименты (ИА Регнум)

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Квинси Промес девушки и спорт Футбол

Экс-участница «Дом-2» Мэри Кулешова ждет ребенка от Квинси Промеса.

По информации ИА Регнум, бывшая участница проекта «Дом-2» Кулешова скоро родит ребенка от футболиста «Спартака» Квинси Промеса, находящегося под стражей в ОАЭ. Об этом изданию сообщила семья девушки.

По словам источника, девушка не будет требовать алиментов от Промеса, так как у нее обеспеченная семья, которая справится с воспитанием ребенка без денег футболиста.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у нее скоро появится ребенок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребенка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех.

В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек – может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовет в гости каждую неделю. Да и она сама способна заработать.

Квинси очень жаль, лишь бы он вышел из тюрьмы. Мне кажется, что истории с ним выдуманные, чтобы его посадить», – рассказал один из членов семьи.

По информации родственника, Квинси очень тепло относился к семье девушки, часто приглашал на футбольные матчи и звал с собой на сборы. Мэри Кулешова отдыхала в ОАЭ, когда «Спартак» проводил там сборы. Это было до того, как Квинси Промеса задержали в аэропорту.

Ранее 28-летняя Кулешова опубликовала в своих соцсетях несколько постов о своей беременности, в которых намекнула подписчикам, что ждет ребенка от нападающего красно-белых. На одном из фото видна пристегнутая к автомобильному креслу ремнем безопасности фигурка Промеса.

По мнению родственника Мэри Кулешовой, будущая мать не раскрывает имени отца ребенка так как не хочет ранить чувства нынешней супруги футболиста Джейми и его четверых детей.

«Мэри щадит чувства его семьи и поэтому молчит, не дает комментариев. Вот как его жена себя почувствует, зная, что в России от него забеременела другая женщина? Я думаю, это очень больно узнать. А Мэри очень добрая», – говорит родственник.

Футболист «Спартака» Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Фото: instagram.com/mary.koii/

Материалы по теме

88 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот абсолютно искренне, обожаю Спартак)

Насколько тусклее без этого клуба был бы наш футбол. Не знаю, что там по народности команды, но один дар у коллектива есть — при любом руководстве генерировать неимоверное количество безумия
+172
-11
+161
Он ещё и ребёнка бросил - настоящий гангстер
+146
-5
+141
Мэри) лол
+63
-1
+62
Ответ Лев Бабенко
Вот абсолютно искренне, обожаю Спартак) Насколько тусклее без этого клуба был бы наш футбол. Не знаю, что там по народности команды, но один дар у коллектива есть — при любом руководстве генерировать неимоверное количество безумия
Конечно, спартак по сути это и есть дом-2)
+64
-11
+53
Интересно, есть что то во что Промес не вляпался ?
+43
-2
+41
Ответ Number_2
Мэри) лол
Попинс
+40
-2
+38
"Наш пострел везде поспел!" (с) Спартаковские ))

А вообще это же прекрасно:

"По мнению родственника Мэри Кулешовой, будущая мать не раскрывает имени отца ребенка так как не хочет ранить чувства нынешней супруги футболиста Джейми и его четверых детей"

И тут же от него же: "Да, Промес действительно отец ребенка, но это его ни к чему не обязывает."

СПАСИБО РОДСТВЕННИЧКУ!!! )))
+29
-3
+26
Ответ ТрактоПоктер
Он ещё и ребёнка бросил - настоящий гангстер
Осталось получить девять пуль и записать рэп альбом.😁😁😁😁😁😁
+26
0
+26
Ответ Eugene88
Комментарий скрыт
Гей драма Де Зеува, Воровство Дзюбы, Карпин и Плетикоса, Зарема, Багаж Аленичева, стихи Рианчо, Глушаков и баня, трио Ромашка, постоянная пятёрочка от Зенита, приезд Тэрри, Педро Роша, Дельфин и много чего ещё, Спартак самая веселая команда чемпионата
+22
-4
+18
Блин, вот жизнь у человека насыщенная!!!👀
+13
-1
+12
Чувак просто жил без головы.
Для полноты картины скоро и обвинение в изнасиловании прилетит.
Не удивлюсь, что всплывёт, что над каким-нибудь Литвиновым надругался))
+15
-4
+11
Ответ ТрактоПоктер
Он ещё и ребёнка бросил - настоящий гангстер
Желуди летят над нашей крышей.
+14
-4
+10
Помню из Дома2 Боню, Водонаеву, Феофилактову, Харитонову, Варвину , Бушину, Солнце, Бузову, Ермолаеву, Пенджиеву )) Кулешову не помню)
+12
-2
+10
бузова в шоке)) 😁
+11
-3
+8
Ответ Матвей Суицидин
Попинс
Мэри Впопинс.
+8
-1
+7
Украл, обрюхатил, в тюрьму
Романтика
+7
0
+7
Ответ Человек1991
Помню из Дома2 Боню, Водонаеву, Феофилактову, Харитонову, Варвину , Бушину, Солнце, Бузову, Ермолаеву, Пенджиеву )) Кулешову не помню)
братья каримовы)))) роман третьяков, май абрикосов, гобозов, черкасов))))))и.т.д...
+8
-2
+6
Ответ ТрактоПоктер
Он ещё и ребёнка бросил - настоящий гангстер
Да ладно наговаривать на парня. Может он и не в курсе о беременности, в той тюрьме ТНТ не ловит. А если б знал, может оставил бы ребенку в наследство наркоимперию.
+5
0
+5
Какие-то ванильные розовые сопли.
+7
-2
+5
Всем казалось, что дно пробито, но с низу постучали))) Промес это история для фильма)))
+5
-1
+4
Правильно, он бы порошком прислал, как потом его сбывать
+4
0
+4
«Мэри щадит чувства его семьи и поэтому молчит, не дает комментариев. Вот как его жена себя почувствует, зная, что в России от него забеременела другая женщина? Я думаю, это очень больно узнать. А Мэри очень добрая», – говорит родственник.

==============
То есть когда она спала с ним, она о жене и его 4 детях, не думала, такая добрая вся?

Деньги лишними не будут, надо на алименты все же Квинси посадить было. Хотя у него с деньгами туго будут наверное теперь, будет папаша уголовник.
+6
-2
+4
Ответ Alex Gelaev
братья каримовы)))) роман третьяков, май абрикосов, гобозов, черкасов))))))и.т.д...
Культовые Участники : Стёпа Меньщиков, Николай Должанский, Андрей Чуев, Рустам Солнцев, Гена Джикия, Венцеслав Венгржановский, Влад Кадони ) )
+4
-1
+3
игроки спартака любят девушек из дома 2, то веллитон с боней, то эти
+3
0
+3
Что, а главное зачем, я сейчас прочитал?
+3
0
+3
Группа "Ленинград" должна переснять клип "Вояж", взяв за основу историю Промеса.
+3
0
+3
Да тут флэш рояль
+3
0
+3
ггг. Не станет требовать. Через год ждите во всех сетях "промес нас бросил, не платит алименты на лабутены".
+4
-1
+3
Ответ Матвей Суицидин
Попинс
Кунем
+9
-6
+3
Да да, ещё только Дом-2 на спортсе и не хватало
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий