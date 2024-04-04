Экс-участница «Дом-2» ждет ребенка от Промеса. Мэри Кулешова не станет требовать алименты (ИА Регнум)

Экс-участница «Дом-2» Мэри Кулешова ждет ребенка от Квинси Промеса.

По информации ИА Регнум, бывшая участница проекта «Дом-2» Кулешова скоро родит ребенка от футболиста «Спартака» , находящегося под стражей в ОАЭ. Об этом изданию сообщила семья девушки.

По словам источника, девушка не будет требовать алиментов от Промеса, так как у нее обеспеченная семья, которая справится с воспитанием ребенка без денег футболиста.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у нее скоро появится ребенок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребенка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех.

В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек – может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовет в гости каждую неделю. Да и она сама способна заработать.

Квинси очень жаль, лишь бы он вышел из тюрьмы. Мне кажется, что истории с ним выдуманные, чтобы его посадить», – рассказал один из членов семьи.

По информации родственника, Квинси очень тепло относился к семье девушки, часто приглашал на футбольные матчи и звал с собой на сборы. Мэри Кулешова отдыхала в ОАЭ, когда «Спартак» проводил там сборы. Это было до того, как Квинси Промеса задержали в аэропорту.

Ранее 28-летняя Кулешова опубликовала в своих соцсетях несколько постов о своей беременности, в которых намекнула подписчикам, что ждет ребенка от нападающего красно-белых. На одном из фото видна пристегнутая к автомобильному креслу ремнем безопасности фигурка Промеса.

По мнению родственника Мэри Кулешовой, будущая мать не раскрывает имени отца ребенка так как не хочет ранить чувства нынешней супруги футболиста Джейми и его четверых детей.

«Мэри щадит чувства его семьи и поэтому молчит, не дает комментариев. Вот как его жена себя почувствует, зная, что в России от него забеременела другая женщина? Я думаю, это очень больно узнать. А Мэри очень добрая», – говорит родственник.

Футболист « » Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Фото: instagram.com/mary.koii/