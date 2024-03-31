Корнеев об Абаскале: «Поплыл по‑жесткому. Говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живет» 

Теги Спартак Игорь Корнеев премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Корнеев оценил высказывания главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль разговаривает с богом часто. Видимо, только не так его понимает.

Он говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живет. Я вообще не понял. Тренер точно поплыл по‑жесткому», — сказал экс-игрок сборной России.

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

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5 комментариев
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Что они так в Абаскалю придрались ! Говножурналюги задают говновопросы
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1. всеми силами поехавших ветеранов Спартака устроить травлю главного тренера
2. затягивать унылую пластинку про чекания
3. задавать глупые вопросы на пресс-конференции
4. вывести тренера из себя, чтобы он огрызнулся
5. радостно потирать ладошки и говорить, что тот поплыл
6. ЦИКЛ!! эээ, Профит!
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Сам Корнеев уже плывет без работы. Самый мрачный "эксперт" на матче.
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И чего на Абаскаля набросились: команда играет по уровню игроков. Вот ЦСКА в стольких матчах победу упустил, Караскаль в "Динамо" блистает, а Федотова, который не может ни команду настраивать, ни с игроками нормально общаться журналюги не трогают.
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