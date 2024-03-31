Корнеев об Абаскале: «Поплыл по‑жесткому. Говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живет»
Игорь Корнеев оценил высказывания главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль разговаривает с богом часто. Видимо, только не так его понимает.
Он говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живет. Я вообще не понял. Тренер точно поплыл по‑жесткому», — сказал экс-игрок сборной России.
2. затягивать унылую пластинку про чекания
3. задавать глупые вопросы на пресс-конференции
4. вывести тренера из себя, чтобы он огрызнулся
5. радостно потирать ладошки и говорить, что тот поплыл
6. ЦИКЛ!! эээ, Профит!