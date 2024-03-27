Бразилия намерена отказаться играть без ВАР на фоне двух пенальти в пользу Испании в товарищеском матче. Глава CBF заявил, что ФИФА уведомят об этом

В Бразилии заявили о нежелании играть без ВАР даже в товарищеских матчах.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». По ходу игры арбитр назначил два пенальти в пользу испанцев, которые реализовал Родри (на 12-й и 87-й минутах). При этом бразильцы сравняли счет на 96-й минуте благодаря 11-метровому удару, забитому Лукасом Пакета. Система ВАР во время игры не использовалась.

Президент Бразильской федерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес после матча заявил, что сборная больше не будет играть без ВАР.

«CBF проинформирует , что не только на официальных матчах сборной Бразилии, но и в товарищеских обязательно должна использоваться система ВАР. Футбол в Европе очень развит, но случившееся в важном матче оставляет желать лучшего.

Конфедерация, в данном случае , должна быть более требовательной. ВАР никуда не денется. CBF использует ВАР в сериях A, B, C, D, в женском футболе, в играх молодежек. Бразилия больше всех в мире использует ВАР», – заявил Родригес.