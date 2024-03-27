Бразилия намерена отказаться играть без ВАР на фоне двух пенальти в пользу Испании в товарищеском матче. Глава CBF заявил, что ФИФА уведомят об этом
В Бразилии заявили о нежелании играть без ВАР даже в товарищеских матчах.
Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». По ходу игры арбитр Антониу Нобре назначил два пенальти в пользу испанцев, которые реализовал Родри (на 12-й и 87-й минутах). При этом бразильцы сравняли счет на 96-й минуте благодаря 11-метровому удару, забитому Лукасом Пакета. Система ВАР во время игры не использовалась.
Президент Бразильской федерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес после матча заявил, что сборная Бразилии больше не будет играть без ВАР.
«CBF проинформирует ФИФА, что не только на официальных матчах сборной Бразилии, но и в товарищеских обязательно должна использоваться система ВАР. Футбол в Европе очень развит, но случившееся в важном матче оставляет желать лучшего.
Конфедерация, в данном случае УЕФА, должна быть более требовательной. ВАР никуда не денется. CBF использует ВАР в сериях A, B, C, D, в женском футболе, в играх молодежек. Бразилия больше всех в мире использует ВАР», – заявил Родригес.
В предыдущей новости про Хоселу и Винисиуса вы писали, что "там было 2 левых пенальти из-за нырков малолетнего игрока бчк в ворота сборной Бразилии".
И когда я сказал, что второй пенальти был за фол на Карвахале, вы написали, что "я не смотрел эту убогость".
А сейчас уже, оказывается, "второй ну мягко говоря был сомнительным" )
В первом эпизоде защитник подсёк ногу Ямала, разве тот немного подчёркнуто, красиво упал.
Во втором срубили подножкой Карбахаля.
Не очень понимаю, в чём претензии.
При этом Луиса Пакета должны были удалить ещё в начале второго тайма. Жестил товарищ по полной.