Бразилия намерена отказаться играть без ВАР на фоне двух пенальти в пользу Испании в товарищеском матче. Глава CBF заявил, что ФИФА уведомят об этом

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Испании по футболу УЕФА ФИФА судьи Федерация футбола Бразилии товарищеские матчи (сборные) видеоповторы Родри Антониу Карвалью Нобре Эдналдо Родригес Футбол

В Бразилии заявили о нежелании играть без ВАР даже в товарищеских матчах.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». По ходу игры арбитр Антониу Нобре назначил два пенальти в пользу испанцев, которые реализовал Родри (на 12-й и 87-й минутах). При этом бразильцы сравняли счет на 96-й минуте благодаря 11-метровому удару, забитому Лукасом Пакета. Система ВАР во время игры не использовалась.

Президент Бразильской федерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес после матча заявил, что сборная Бразилии больше не будет играть без ВАР.

«CBF проинформирует ФИФА, что не только на официальных матчах сборной Бразилии, но и в товарищеских обязательно должна использоваться система ВАР. Футбол в Европе очень развит, но случившееся в важном матче оставляет желать лучшего.

Конфедерация, в данном случае УЕФА, должна быть более требовательной. ВАР никуда не денется. CBF использует ВАР в сериях A, B, C, D, в женском футболе, в играх молодежек. Бразилия больше всех в мире использует ВАР», – заявил Родригес.

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40 комментариев
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Правильно, нужно, чтобы была возможность следить за одним агрессивным орангутангом, а то надоели его психи, толчки, нырки, грязная игра и тд, пора изолировать (удалять)
+63
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Ноющий капитан заразил своим нытьем сборную. Они не хотят играть без ВАР, дальше не захотят играть если против них будут фолить и везде будут видеть расизм.
+41
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+26
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Первый пенальти сто процентный . Игрок прокатывает мяч в штрафной и после этого получает по ногам . По всем правилам это пенальти .
+19
-1
+18
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Это забавно, честно )

В предыдущей новости про Хоселу и Винисиуса вы писали, что "там было 2 левых пенальти из-за нырков малолетнего игрока бчк в ворота сборной Бразилии".
И когда я сказал, что второй пенальти был за фол на Карвахале, вы написали, что "я не смотрел эту убогость".

А сейчас уже, оказывается, "второй ну мягко говоря был сомнительным" )
+14
-1
+13
Ответ MMMinor
Комментарий скрыт
А причём тут спортс, если даже в этом матче винусос ни с чего подбежал и толкнул локтем в спину Ляпорта, а потом истерил во время ответки?
+12
0
+12
Там оба пенальти были стопроцентные.
В первом эпизоде защитник подсёк ногу Ямала, разве тот немного подчёркнуто, красиво упал.
Во втором срубили подножкой Карбахаля.
Не очень понимаю, в чём претензии.

При этом Луиса Пакета должны были удалить ещё в начале второго тайма. Жестил товарищ по полной.
+9
-3
+6
Ответ Кирилл
Это забавно, честно ) В предыдущей новости про Хоселу и Винисиуса вы писали, что "там было 2 левых пенальти из-за нырков малолетнего игрока бчк в ворота сборной Бразилии". И когда я сказал, что второй пенальти был за фол на Карвахале, вы написали, что "я не смотрел эту убогость". А сейчас уже, оказывается, "второй ну мягко говоря был сомнительным" )
Браво! Поймали за руку эксперта из душа.
+8
-3
+5
эффект винисиуса..
+5
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+5
Виннисиус заразил всю сборную. Это, блин, товарищеский матч, Бразилия сама согласилась его сыграть, при чем тут вообще фифа. Как будто их заставили подписать контракт на этот матч. Не хотите играть без вар, приписывайте в контрактах на будущиее матчи наличие вар
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+4
их там всех учат ныть???
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Извините, а бразильцы все стали нытиками ? как винисиус?
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+3
А если нет ВАР, то в раздевалке должен быть хотя бы бар.
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+2
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
извини, но за глупость минус
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Ответ Pavel Harriss
Ну ямаль явно нырнул. В остальном по делу
Во втором случаи Карвахаль уже потерял мяч и момент был исчерпан, когда происходил контакт.
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Во что превратилась сборная 🤦
+3
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По регламенту в товарищеских матчах ВАР не обязателен. Хотите ВАР - договаривайтесь с принимающей стороной, доплачивайте за организацию или играйте в своих фавелах с суринамами, хоть с 10ю варами, нытики.
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Заразились Мадридизмом
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Первый пеналь левый, не было контакта, Ямале только может шортами зацепился за волосы на ноге у защитника.
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обиженки
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Эта Бразилия сломалась, несити новую.
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опять расизм)))
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Согласен с тем, что ВАР должен быть в каждом матче. Но претензии бразильцев непонятно. Оба пенальти были по делу.
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Какой капитан ,такая и команда.В товарняках главное проверка игроков.Лучше проиграть в товарищеском матче ,чем в официальном.На счёт этого сб.СССР была чемпионом по товарнякам.
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Ответ ljolik888
Первый пенальти сто процентный . Игрок прокатывает мяч в штрафной и после этого получает по ногам . По всем правилам это пенальти .
При всей моей любви к Барсе и Ямалу не могу назвать стопроцентным этот пенальти. Защитник стоял на двух ногах и не делал никакого движения, чтобы сбить Ямала, он сам зацепился об ногу. Думаю, что в Ла Лиге такой пенальти бы ВАР отменил. Второй пенальти тоже сомнительный.
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Ответ ZaSvabody
При всей моей любви к Барсе и Ямалу не могу назвать стопроцентным этот пенальти. Защитник стоял на двух ногах и не делал никакого движения, чтобы сбить Ямала, он сам зацепился об ногу. Думаю, что в Ла Лиге такой пенальти бы ВАР отменил. Второй пенальти тоже сомнительный.
Специально сейчас пересмотрел эпизод . Защитник выставляет ногу и Ямалю остаётся только падать или идти в контакт . Второе может привести к травме , так что пенальти был .
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Ответ djon70
А ты кто судья международной категории? Сообщи матч который ты судил?
На самом деле все легче - просто надо знать правила .
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А причём тут спортс, если даже в этом матче винусос ни с чего подбежал и толкнул локтем в спину Ляпорта, а потом истерил во время ответки?
я этого дятла не оправдываю, мне ещё противнее как болельщику Мадрида. просто какая-то уж яростная реакция местного сообщества на одни и те же новости. все уже давно поняли что чел поймал звезду и не одну, но реакция каждый раз такая - "=О"
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Ответ bel01
Там оба пенальти были стопроцентные. В первом эпизоде защитник подсёк ногу Ямала, разве тот немного подчёркнуто, красиво упал. Во втором срубили подножкой Карбахаля. Не очень понимаю, в чём претензии. При этом Луиса Пакета должны были удалить ещё в начале второго тайма. Жестил товарищ по полной.
Да пусть хоть прыгнет двумя ногами. В первом случае просто не было контакта между игроками
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2 пенальти? Явный расизм!
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