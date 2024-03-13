Каррера возглавит «Асколи» из второй лиги Италии. Экс-тренер «Спартака» не работал с 2021 года

Массимо Каррера нашел новую работу.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, бывший главный тренер « » возглавит « ».

«Дятлы» на данный момент занимают 18-е место во втором итальянском дивизионе – третье с конца.

Последним местом работы был «Бари» – там Массимо проработал два месяца в 2021 году.