Каррера возглавит «Асколи» из второй лиги Италии. Экс-тренер «Спартака» не работал с 2021 года

Теги Спартак Асколи Д2 Италия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера нашел новую работу.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Асколи».

«Дятлы» на данный момент занимают 18-е место во втором итальянском дивизионе – третье с конца.

Последним местом работы Карреры был «Бари» – там Массимо проработал два месяца в 2021 году.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Абаскаль вообще залетит в четвертый дивизион Испании такими темпами
Да да. А Эмери тренеришка. Видели мы все это
+56
-3
+53
Удачи Каррере. Нормальный мужик)
+51
-2
+49
Ответ Дядя ТУРА
Да да. А Эмери тренеришка. Видели мы все это
А ещё Тедеско - вообще не тренер. ))
+32
-2
+30
нашел работу, лишь бы не позвали в Спартак?
+12
-1
+11
Абаскаль вообще залетит в четвертый дивизион Испании такими темпами
+21
-10
+11
Ответ LoveGreguar
Это очень смешно.)) Единственный тренер, на которого спартачи молятся после эпохи Романцева - 3 года никому не нужен, и наконец выходит на работу во вторую лигу Италии. Это значит и он был случайным и залетным чуваком как Абаскаль и пр., и чемпионство было таким же случайным. ))
А победа Челси в ЛЧ с Ди Маттео тоже случайность? Кого тренирует сейчас? Где он вообще?
+7
-2
+5
Выходы пять на одного после углового😏
+6
-2
+4
А может надо было эта… того?
+3
0
+3
Это что ж, строчка "чемпион РПЛ" в резюме - ничего не значит??
+4
-1
+3
Шо же така звезда и не востребована была?
+5
-2
+3
Ответ LoveGreguar
Это очень смешно.)) Единственный тренер, на которого спартачи молятся после эпохи Романцева - 3 года никому не нужен, и наконец выходит на работу во вторую лигу Италии. Это значит и он был случайным и залетным чуваком как Абаскаль и пр., и чемпионство было таким же случайным. ))
Это чемпионат России такой слабый что его можно выиграть тренер из второй итальянской лиги.
+4
-1
+3
Ответ Sergeant Squirting
Каррера теперь главный "дятел" получается...
Главный "дятел" в Урарту играет теперь.
+5
-2
+3
2025: Асколи - чемпион Италии
2026: какой-то Глушанини сливает Карреру в Кубке Италии.
+3
-1
+2
Ответ Pertinax Gandi
Шо же така звезда и не востребована была?
Потому что слабый тренер. Это только мясные на него надрачивают
+1
0
+1
От старой сеньоры до новой Асколи
+1
0
+1
А как же Спартак?
+2
-1
+1
Ответ LoveGreguar
Это очень смешно.)) Единственный тренер, на которого спартачи молятся после эпохи Романцева - 3 года никому не нужен, и наконец выходит на работу во вторую лигу Италии. Это значит и он был случайным и залетным чуваком как Абаскаль и пр., и чемпионство было таким же случайным. ))
🧳 🦌
+1
-1
0
Возвращайте в Спартак.
Надо проверить "действительно м0гёт" или это было стечение обстоятельств.
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
А победа Челси в ЛЧ с Ди Маттео тоже случайность? Кого тренирует сейчас? Где он вообще?
Ну правильно, такая же случайность.

Это и отличает профи - стабильность и предсказуемость результатов, система.
0
0
0
Ответ Holy Diver
Вот он, реальный уровень Карреры. Ещё раз доказывает то, что чемпионство взяли игроки и Пилипчук, но никак не Каррера.
А Пилипчук ныне тренирует Милан, а Адриано брал ЛЧ с Реалом? Ну и как судить по уровню? Например, наш лучший тренер последних лет - Слуцкий, провалился в двух средних европейских клубах,где у него была полнейшая поддержка руководства. А Карпина погнали даже из Мальорки, тогда шнего дна Сегунды. А большую часть наших тренеров не возьмут даже в Серию Д.)
0
0
0
Ответ дон Рэба
А Пилипчук ныне тренирует Милан, а Адриано брал ЛЧ с Реалом? Ну и как судить по уровню? Например, наш лучший тренер последних лет - Слуцкий, провалился в двух средних европейских клубах,где у него была полнейшая поддержка руководства. А Карпина погнали даже из Мальорки, тогда шнего дна Сегунды. А большую часть наших тренеров не возьмут даже в Серию Д.)
В атаке поширше, в обороне поуже - не канает даже в сериях Д? Печально! Тогда, действительно, Лёне на одном «комоне» не найти ничего кроме китайского хлама
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий