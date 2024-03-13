Каррера возглавит «Асколи» из второй лиги Италии. Экс-тренер «Спартака» не работал с 2021 года
Массимо Каррера нашел новую работу.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Асколи».
«Дятлы» на данный момент занимают 18-е место во втором итальянском дивизионе – третье с конца.
Последним местом работы Карреры был «Бари» – там Массимо проработал два месяца в 2021 году.
2026: какой-то Глушанини сливает Карреру в Кубке Италии.
Надо проверить "действительно м0гёт" или это было стечение обстоятельств.
Это и отличает профи - стабильность и предсказуемость результатов, система.