Приговор по делу Алвеса об изнасиловании огласят завтра. Экс-защитнику «Барсы» грозит до 12 лет тюрьмы

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

В четверг суд в Барселоне вынесет приговор по делу Дани Алвеса .

Апелляционный суд Барселоны назначил на 22 февраля оглашение приговора бывшему игроку «Барселоны» Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии, за которое ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

По информации EFE, суд вызвал футболиста на оглашение приговора в 10:30 утра по местному времени (12:30 по московскому). Футболиста доставят в полицейском машине из тюрьмы, где он оказался более года назад.

Вместе с приговором суд примет решение по ходатайству о временном освобождении, которое адвокат футболиста Инес Гвардиола подала в конце судебного процесса, проходившего с 5 по 7 февраля.

Прокуратура просит девять лет тюрьмы для бразильца, который обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.

Со своей стороны, частное обвинение требует двенадцать лет тюрьмы и такой же компенсации, как и прокуратура – 150 000 евро.

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37 комментариев
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Ответ Менн
Не уверен, что было изнасилование.
Был там?
+22
-3
+19
12 лет тюрьмы...
лучше бы три тонны кокса в страну ввёз... за такой то срок
+18
-3
+15
вечер в хату
+9
-2
+7
будет самый титулованный футболист на зоне)
+6
-1
+5
Ответ Streetbor
будет самый титулованный футболист на зоне)
Причем на любой зоне мира.
+3
0
+3
Дани «вилкой в глаз» Алвес
+4
-2
+2
Ответ Менн
Не уверен, что было изнасилование.
Спасибо за ваше ценное мнение. Завтра узнаем мнение профессионального судьи, заслушавшего показания свидетелей и участников события, а также доводы прокуроров и адвокатов.
+2
0
+2
Ответ Менн
Не уверен, что было изнасилование.
даже если это так, женатый и тем более знаменитый на весь мир мужик не должен заниматься сексом с кем попало, где попало!
+5
-3
+2
Т.е. Алвеса отмазывает Гвардиола, хороший заголовок
+2
0
+2
по делу Алвеса об изнасиловании... Его изнасиловали?
+1
0
+1
Ответ Barsenoga
Носиловать реал это не преступление но свидетели 6-2 5-0 будут кричать обратное.
БПМФ в ближайшие 10 лет ожидает тотальное ...... от Реала
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Добавьте ему еще 3 года за позорный нырок в полуфинале ЛЧ 2011 за которого удалили Пепе.
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Ну если адвокат Гвардиола, значит опустят. Простите, отпустят...
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Ответ Raul14
даже если это так, женатый и тем более знаменитый на весь мир мужик не должен заниматься сексом с кем попало, где попало!
Комментарий удален модератором
Ответ Менн
Не уверен, что было изнасилование.
🤣 суд учтет ваше мнение
+2
-2
0
Последний титул в карьере в Алвеса выдался не очень
0
0
0
Ответ Barsenoga
Носиловать реал это не преступление но свидетели 6-2 5-0 будут кричать обратное.
последние матчи 0:4, 1:2, 1:4)
+3
-3
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Ответ кэпко
Последний титул в карьере в Алвеса выдался не очень
Ещё не вечер. Выйдет через 12 лет (может и раньше)...
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