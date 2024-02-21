Приговор по делу Алвеса об изнасиловании огласят завтра. Экс-защитнику «Барсы» грозит до 12 лет тюрьмы

В четверг суд в Барселоне вынесет приговор по делу Дани Алвеса .

Апелляционный суд Барселоны назначил на 22 февраля оглашение приговора бывшему игроку «Барселоны» по делу о сексуальном насилии, за которое ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

По информации EFE, суд вызвал футболиста на оглашение приговора в 10:30 утра по местному времени (12:30 по московскому). Футболиста доставят в полицейском машине из тюрьмы, где он оказался более года назад.

Вместе с приговором суд примет решение по ходатайству о временном освобождении, которое адвокат футболиста Инес Гвардиола подала в конце судебного процесса, проходившего с 5 по 7 февраля.

Прокуратура просит девять лет тюрьмы для бразильца, который обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.

Со своей стороны, частное обвинение требует двенадцать лет тюрьмы и такой же компенсации, как и прокуратура – 150 000 евро.