Жота выбыл на 2 месяца из-за повреждения крестообразной связки колена

Теги Ливерпуль Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия травмы Диогу Жота Футбол

Диогу Жота избежал серьезной травмы и должен восстановиться к Евро-2024.

Вингера «Ливерпуля» унесли на носилках во время матча АПЛ с «Брентфордом» (4:1), и, по предварительным данным, у него диагностировано повреждение (не разрыв) крестообразной связки левого колена.

Ожидается, что игрок сборной Португалии пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Жота не сможет принять участие в финальном матче Кубка английской лиги против «Челси», который пройдет 25 февраля.

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16 комментариев
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В последнее время Жота хорошо открылся, играл отлично. благодаря действий костоломов опять будет находится в лазарете. И так лазарете много ключевых игроков. Надеюсь что это не будет отрицательно влият на исход следующих игр. Впереди финал кубка лиги, игры Кубка Англии, игры Евролиги и конечно АПЛ. Ливерпулю желаю удачи.
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Ответ Фаррух Шукуров
Да, что такое? Почему так много травм? Жота так вообще постоянно травмируется
Ну в данном конкретном случае ему на колено упал всем весом с высоты где-то в метр взрослый мужик, два месяца это ещё даже хорошо
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Надеюсь Ливерпуль к этому времени также будет играть, а пока желаем скорейшего возвращения!
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Ответ Фаррух Шукуров
Да, что такое? Почему так много травм? Жота так вообще постоянно травмируется
Потому что игрок врезался в него на полном ходу (и только потом упал сверху) безо всякой попытки сыграть в мяч, и не получил даже жёлтую

Значит и в следующих играх так будут играть, и будут новые травмы. Зато если Дарвин недовольно махнёт рукой, жёлтые полетят сразу как будто осень
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Ливерпуль даже при таком количестве травм идёт в лидерах, браво Клопп!
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Просто фатальное не везение, здоровья Диогу!
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Только востановился, получил в январе игрока месяца, и в абсолютно рядовой игре выбывает почти до конца сезона.. это капец.. но Жота боец! Скорейшего востановления!
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И снова травмы и серьёзные. Упырю, двоих сломавшего, даже жёлтую не дали. Скорейшего выздоровления и удачи Клоппу с командой!
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Да, что такое?
Почему так много травм?
Жота так вообще постоянно травмируется
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до конца сезона значит... евро нафиг ....
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Не фартит ему конкретно
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жаль, только форму хорошую набрал, но когда его уносили на носилках - это выглядело намного хуже, чем 2 месяца, ждем Диогу в концовке сезона
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Мдааа... 2 месяца в лазарете - не серьезная травма! Тупее и не придумаешь...
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Ответ Фаррух Шукуров
Да, что такое? Почему так много травм? Жота так вообще постоянно травмируется
Тиаго вообще не вылезает из лазарета
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Ответ Natan Pilkin
Потому что игрок врезался в него на полном ходу (и только потом упал сверху) безо всякой попытки сыграть в мяч, и не получил даже жёлтую Значит и в следующих играх так будут играть, и будут новые травмы. Зато если Дарвин недовольно махнёт рукой, жёлтые полетят сразу как будто осень
Точно. Нужно именно с такими нарушениями бороться, но во главу угла ставится борьба с неуважением в сторону судей. Итак это неприкасаемая каста, об игроках бы заботились с таким же рвением
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Ответ Mardon Umirov
В последнее время Жота хорошо открылся, играл отлично. благодаря действий костоломов опять будет находится в лазарете. И так лазарете много ключевых игроков. Надеюсь что это не будет отрицательно влият на исход следующих игр. Впереди финал кубка лиги, игры Кубка Англии, игры Евролиги и конечно АПЛ. Ливерпулю желаю удачи.
что за нейросеть выдала это?
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