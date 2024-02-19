Жота выбыл на 2 месяца из-за повреждения крестообразной связки колена

избежал серьезной травмы и должен восстановиться к Евро-2024.

Вингера « » унесли на носилках во время матча с «Брентфордом» (4:1), и, по предварительным данным, у него диагностировано повреждение (не разрыв) крестообразной связки левого колена.

Ожидается, что игрок сборной пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Жота не сможет принять участие в финальном матче Кубка английской лиги против «Челси», который пройдет 25 февраля.