Жота выбыл на 2 месяца из-за повреждения крестообразной связки колена
Диогу Жота избежал серьезной травмы и должен восстановиться к Евро-2024.
Вингера «Ливерпуля» унесли на носилках во время матча АПЛ с «Брентфордом» (4:1), и, по предварительным данным, у него диагностировано повреждение (не разрыв) крестообразной связки левого колена.
Ожидается, что игрок сборной Португалии пропустит около двух месяцев.
Таким образом, Жота не сможет принять участие в финальном матче Кубка английской лиги против «Челси», который пройдет 25 февраля.
Значит и в следующих играх так будут играть, и будут новые травмы. Зато если Дарвин недовольно махнёт рукой, жёлтые полетят сразу как будто осень
Почему так много травм?
Жота так вообще постоянно травмируется