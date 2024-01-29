Уокер о расставании с женой из-за измен: «Я принимал идиотские решения. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так. Это ужасно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер высказался о своем расставании с супругой.

Уокер и Энни Килнер расстались в этом году после 13 лет брака – вероятно, причиной этому стали измены футболисты. Пара воспитывала троих детей, сейчас Энни беременна четвертым ребенком. 

«То, что я сделал, ужасно, и я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так.

В этом тяжелом испытании были дни, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть. Единственный человек, который виноват, – это я. У меня есть роли и обязанности, которые я осознаю, и я совершал глупые поступки. Но мне нужно признать свои ошибки – я в долгу перед всеми.

Мои действия причинили много боли многим людям. Мне жаль, потому что в семье такого не должно было случиться», – сказал защитник «Манчестер Сити». 

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38 комментариев
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Кайл Чпокер
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+40
Ответ ман сити фейк
Надеюсь у него в жизни все наладится
Так у него и так всё хорошо) Но если ты про отношения, то он и с другой так же будет почпокивать на стороне, у меня друг такой же - наделает детей, потом развод, сейчас уже в третьем браке в 28 лет, от 1-го брака ребенок, от второго - двойня и сейчас в третьем браке жена беременна, каждой изменял со следующей)
+35
-1
+34
Ответ Willy Kambwala
Так у него и так всё хорошо) Но если ты про отношения, то он и с другой так же будет почпокивать на стороне, у меня друг такой же - наделает детей, потом развод, сейчас уже в третьем браке в 28 лет, от 1-го брака ребенок, от второго - двойня и сейчас в третьем браке жена беременна, каждой изменял со следующей)
Ну хоть со следующей, у меня есть знакомый, который каждой изменял с предыдущей 😂😂😂
+22
0
+22
Прямо по классике, где персонаж творил и плакал.
+9
0
+9
...я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль...
-------------------
Он реально настолько тупой или это сложности перевода? Это типа: "Эй любимая, я жарил девок на стороне, как ты к этому относишься, что думаешь по этому поводу?". Так это происходило, да?
+11
-4
+7
Надеюсь у него в жизни все наладится
+11
-4
+7
"Он изменял, и ему было стыдно. Изменял он постоянно, и постоянно стыдился, и поэтому его щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза..." © 12 стульев
+7
-1
+6
Ответ Birdman NBA
Видимо просто скучал
Мы ему в какой-то момент предложили вдуть однокласснице спустя 16 лет выпуска и начать игру сначала))
+4
0
+4
Ответ Willy Kambwala
Так у него и так всё хорошо) Но если ты про отношения, то он и с другой так же будет почпокивать на стороне, у меня друг такой же - наделает детей, потом развод, сейчас уже в третьем браке в 28 лет, от 1-го брака ребенок, от второго - двойня и сейчас в третьем браке жена беременна, каждой изменял со следующей)
1 брак - 1 ребенок
2 брак - 2 ребенка
3 брак - ждем 3 ребенка
таким темпом к 40 годам получит звание отца-героя
+3
0
+3
интересно, как он сказал: ring it kalatchikom?
+4
-1
+3
Как футболист неплох, но как человек кусок го..а..
+4
-1
+3
Sports. Домашний
+4
-1
+3
И при этом, как он в свои 33 играет….
+6
-3
+3
поздно раскаиваться
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
А зачем сожалеть и извиняться через прессу? Берёт пример с Фили Киркорова?
В водолазке сидел?
+2
0
+2
Тяжело представить, чтобы женщина вот так вот винила себя.
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
Так у него и так всё хорошо) Но если ты про отношения, то он и с другой так же будет почпокивать на стороне, у меня друг такой же - наделает детей, потом развод, сейчас уже в третьем браке в 28 лет, от 1-го брака ребенок, от второго - двойня и сейчас в третьем браке жена беременна, каждой изменял со следующей)
интересно, замкнется ли круг и в конце он изменит настоящей со своей первой.
+1
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"Был не прав, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Всё, ушел."
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Ответ ivanDz
И при этом, как он в свои 33 играет….
Эээ, а в него что, должно было к 33 годам опухнуть и зачесаться так, что карьеру стоило бы закончить?
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Ответ Radik_2.0
1 брак - 1 ребенок 2 брак - 2 ребенка 3 брак - ждем 3 ребенка таким темпом к 40 годам получит звание отца-героя
Ох уж эта экстраполяция, если женщина с 18 до 26 побывала в 2 браках, то выходит по 4 года на замужество, и что к 70 побывает в 13 браках.)))
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Ответ DKlevalin
Sports. Домашний
)) Хорошая шутка, зачет!
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Ответ BaldFraud
Тяжело представить, чтобы женщина вот так вот винила себя.
Вы про "футболисту"? ;))

"...вероятно, причиной этому стали измены футболисты..."

P.S. Прикольная очепятка в статье.
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Ответ eRo
Это потому что он четвертую ещё не встретил)))
Подозреваю что так и есть)
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Ответ Willy Kambwala
Первой изменил со второй - женился на второй, второй изменил с третьей - женился на третьей, третьей вроде пока не изменял)
Это потому что он четвертую ещё не встретил)))
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Те он изменил 3 жене с первой? Или только первым двум изменял? Народ требует детального объяснения жизни твоего друга
Первой изменил со второй - женился на второй, второй изменил с третьей - женился на третьей, третьей вроде пока не изменял)
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Ответ Willy Kambwala
Так у него и так всё хорошо) Но если ты про отношения, то он и с другой так же будет почпокивать на стороне, у меня друг такой же - наделает детей, потом развод, сейчас уже в третьем браке в 28 лет, от 1-го брака ребенок, от второго - двойня и сейчас в третьем браке жена беременна, каждой изменял со следующей)
Те он изменил 3 жене с первой?
Или только первым двум изменял?
Народ требует детального объяснения жизни твоего друга
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Ответ eRo
Ну хоть со следующей, у меня есть знакомый, который каждой изменял с предыдущей 😂😂😂
Видимо просто скучал
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Тут все просто: и в женских, и в мужских изменах всегда на 100% виновата женщина
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Ну, по крайней мере он ее не бил.
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Эх, навыка не хватило шифроваться, дурень))
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