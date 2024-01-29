Уокер о расставании с женой из-за измен: «Я принимал идиотские решения. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так. Это ужасно»
Кайл Уокер высказался о своем расставании с супругой.
Уокер и Энни Килнер расстались в этом году после 13 лет брака – вероятно, причиной этому стали измены футболисты. Пара воспитывала троих детей, сейчас Энни беременна четвертым ребенком.
«То, что я сделал, ужасно, и я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так.
В этом тяжелом испытании были дни, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть. Единственный человек, который виноват, – это я. У меня есть роли и обязанности, которые я осознаю, и я совершал глупые поступки. Но мне нужно признать свои ошибки – я в долгу перед всеми.
Мои действия причинили много боли многим людям. Мне жаль, потому что в семье такого не должно было случиться», – сказал защитник «Манчестер Сити».
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Он реально настолько тупой или это сложности перевода? Это типа: "Эй любимая, я жарил девок на стороне, как ты к этому относишься, что думаешь по этому поводу?". Так это происходило, да?
2 брак - 2 ребенка
3 брак - ждем 3 ребенка
таким темпом к 40 годам получит звание отца-героя
"...вероятно, причиной этому стали измены футболисты..."
P.S. Прикольная очепятка в статье.
Или только первым двум изменял?
Народ требует детального объяснения жизни твоего друга