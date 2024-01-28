Хави уйдет из «Барсы» даже в случае победы в ЛЧ: «Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем турнир, я настроен оптимистично»

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Хави сказал, что уйдет из «Барсы» даже в случае победы клуба в Лиге чемпионов.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги Хави заявил, что оставит должность по окончании сезона. 

В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА каталонцы сыграют с «Наполи». 

«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично. 

Не может быть сомнений в том, что я принадлежал клубу. Я ставил клуб выше себя. Думаю, что футболистам понравилось работать под моим руководством, мы создали впечатляющий коллектив.

Теперь с Лигой чемпионов у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти 4 месяца», – сказал Хави

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Хави
57 комментариев
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Кроме оптимизма Хави, у этой Барсы ничего не осталось..
+30
-2
+28
Какая победа в ЛЧ, откуда такое самомнение), вы даже от такого Наполи отлететь можете)
+22
-6
+16
Потерялась девушка по имени Риго, последний раз писала "Лицо к осмотру ".Никто не видел?
+14
-2
+12
его середняки Ла лиги разматывают, а он про лч чешет
+14
-5
+9
Кстати, барсаглоры, что вам хочется сказать.
Если вы думаете, что после ухода "благородного" Хапи, станет лушче, то вы еще глупее, чем кажетесь. Дальше будет только хуже. После того, как вы размазали по занавеске легенду своего клуба, после того, что он вылил в прессу о том, что "своего Ферги здесь никогда не будет" к вам не пойдет ни один приличный тренер. Финансовая жопа остается жопой, стало быть звездных игроков тоже не предвидится. Хваленая Ла Масия так и будет штамповать "звездочек", которые будут уезжать в Брайтоны и ломаться, т.к неокрепшие детские тела не могут выдерживать темп современного футбола. Вы еще с теплотой будете вспоминать всех этих Хави, Куманов и Вальверде и мечтать о "новом Гвардиоле", но реальностью будет борьба за зону ЛЧ. Впереди черные времена.
+11
-2
+9
Желаю иметь всем такой оптимизм по жизни, какой есть у Хави!
+9
-2
+7
Ответ melmi
Спич умалишенного если честно Какая ЛЧ?Какой выигрыш? По хорошему увольнять нужно с такими результатами Пример , я работаю спустя рукава , план на работе не делаю, на меня многие недовольны, руковожу отделом , но КПД ( выручка) смехотворная И вот я собираю офис и говорю «Ребят , ну вот не получается у меня . Погода противная , конкуренты не спят (да еще и шельмуют постоянно). Вообщем так -я ухожу от вас 1 января.» А еще работать пол года , планы трещат вообще то … Вот так и живем
Хреновый пример. На работе скорее всего создают все условия, чтобы ты работал и выполнял "планы", а вот у Чави этого нет, ниразу не поклонник этой команды . Клуб в полной разрухе, на минуточку чуть не стал банкротом . Президент, то бишь ген директор популист и балабол. Это сотрудник Чави работает в тотальном хейте и напряжение, даже в такой ситуации умудрился чего-то выиграть. Если и есть к кому-то вопросы в первую очередь, так это не к Чави. Из этой "жопы" и минимальных ресурсов он дает нормальный результат, так что КПД соответствует тем ресурам, которые он имеет. Или Вы думаете кто-то лучше сейчас будет "тренирить" команду, точнее разношерстный коллектив? Вряд ли.
+7
-2
+5
Ответ Николай Бойко
Ей обещали камбэк, а получился камшот бгг
Ей каждый день камшот делают походу))
+5
-1
+4
Ответ Салесар
Он должен был сказать: «Мы точно проиграем лч, нет смысла выходить на поле»? Он же не сказал: «Я уверен, что мы выиграем», он сказал «Надеюсь, что выиграем». К чему эти придирки? К тому же лч такой турнир, его и Челси рандомно выигрывал в 21 году, и Реал в 22 году, и Интер в том году в финал выходил. Конечно вряд ли Барсе что-то светит, но больше-то турниров нет.
Реал в 22-ом году выиграл рандомно ?
Челси в 21-ом тоже рандомно ? Может Челси в 12?
+5
-1
+4
Ответ Сикарио
Кстати, барсаглоры, что вам хочется сказать. Если вы думаете, что после ухода "благородного" Хапи, станет лушче, то вы еще глупее, чем кажетесь. Дальше будет только хуже. После того, как вы размазали по занавеске легенду своего клуба, после того, что он вылил в прессу о том, что "своего Ферги здесь никогда не будет" к вам не пойдет ни один приличный тренер. Финансовая жопа остается жопой, стало быть звездных игроков тоже не предвидится. Хваленая Ла Масия так и будет штамповать "звездочек", которые будут уезжать в Брайтоны и ломаться, т.к неокрепшие детские тела не могут выдерживать темп современного футбола. Вы еще с теплотой будете вспоминать всех этих Хави, Куманов и Вальверде и мечтать о "новом Гвардиоле", но реальностью будет борьба за зону ЛЧ. Впереди черные времена.
Все верно говоришь. Фанаты(типа) этого клуаба самые отбитые
Забыли наверное какую команду взял Чави
Или Вы думаете, что Барса топ клуб? Далеко нет.
+4
0
+4
Ответ Сикарио
Кстати, барсаглоры, что вам хочется сказать. Если вы думаете, что после ухода "благородного" Хапи, станет лушче, то вы еще глупее, чем кажетесь. Дальше будет только хуже. После того, как вы размазали по занавеске легенду своего клуба, после того, что он вылил в прессу о том, что "своего Ферги здесь никогда не будет" к вам не пойдет ни один приличный тренер. Финансовая жопа остается жопой, стало быть звездных игроков тоже не предвидится. Хваленая Ла Масия так и будет штамповать "звездочек", которые будут уезжать в Брайтоны и ломаться, т.к неокрепшие детские тела не могут выдерживать темп современного футбола. Вы еще с теплотой будете вспоминать всех этих Хави, Куманов и Вальверде и мечтать о "новом Гвардиоле", но реальностью будет борьба за зону ЛЧ. Впереди черные времена.
Но ведь борьба за зону лч, это и есть нормальный уровень их.

Тогда случилось невероятное - супер поколение испанцев, к тому же под предводительством топаря новатора Пепа. Но сытные времена закончились, вместе со сменой поколения.

Просто юные глорцы не видели обычной барсы, что борется за зону лч. Их ждет много новых открытий
+5
-1
+4
про выйграем турнир ЛЧ, при всем уважениие но с такой игрой это из области фантастики
+3
0
+3
Ответ Нұржан
Кроме оптимизма Хави, у этой Барсы ничего не осталось..
А долги и перспективный поляк?
+5
-2
+3
Ответ justadamso@icloud.com
Хави искренне переживает за команду , отсюда и такие эмоции , игроки его любят ,но не получилось у него в Барсе в роли тренера…
За Реал он больше переживает
+5
-2
+3
Опять одни громкие слова, а на поле пшик, лучше бы сейчас уже бы ушёл
+4
-1
+3
Ответ Эркинбек Апаканов
Ей каждый день камшот делают походу))
Риго сказали, что фистинг - это не больно. Обманули дурака на четыре кулака бгг
+2
0
+2
сильно :)))
+2
0
+2
В случае чего???
+2
0
+2
Ответ Mamontilo
Комментарий скрыт
видели мы все талантов барсы - все они на выходе пшик. Пример Бояна Кирпича чего стоит
+1
0
+1
Ответ Mamontilo
Комментарий скрыт
Вы очень переоцениваете эти "таланты". Думаю проблема ещё и в этом. Это игроки потенциально среднего уровня.
+2
-1
+1
Ответ Mamontilo
Комментарий скрыт
Ямаля слишком пиарят, игрок уровня Хетафе.
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Какая победа в ЛЧ, откуда такое самомнение), вы даже от такого Наполи отлететь можете)
Он должен был сказать: «Мы точно проиграем лч, нет смысла выходить на поле»? Он же не сказал: «Я уверен, что мы выиграем», он сказал «Надеюсь, что выиграем». К чему эти придирки? К тому же лч такой турнир, его и Челси рандомно выигрывал в 21 году, и Реал в 22 году, и Интер в том году в финал выходил. Конечно вряд ли Барсе что-то светит, но больше-то турниров нет.
+4
-3
+1
Спич умалишенного если честно
Какая ЛЧ?Какой выигрыш?
По хорошему увольнять нужно с такими результатами
Пример , я работаю спустя рукава , план на работе не делаю, на меня многие недовольны, руковожу отделом , но КПД ( выручка) смехотворная
И вот я собираю офис и говорю «Ребят , ну вот не получается у меня . Погода противная , конкуренты не спят (да еще и шельмуют постоянно). Вообщем так -я ухожу от вас 1 января.» А еще работать пол года , планы трещат вообще то …
Вот так и живем
+7
-6
+1
Ответ Влад Аронофски
его середняки Ла лиги разматывают, а он про лч чешет
В ЛЧ нету Вильярреала ))) . Но есть Бавария к несчастью 🤣
+1
0
+1
Хочу всех сразу успокоить.. победы в ЛЧ при Хави,точно не будет.. может уходить хоть сейчас..)
+1
0
+1
У него уже есть предложение от какого-то клуба.
+1
0
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Потерялась девушка по имени Риго, последний раз писала "Лицо к осмотру ".Никто не видел?
Ей обещали камбэк, а получился камшот бгг
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Желаю иметь всем такой оптимизм по жизни, какой есть у Хави!
Его увольняют, а он все о квадруплах
0
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Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
ты попробуй скажи это Зидану)
ну зидан очень редкое исключение из правил
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Ответ MaksimSmirnoff83
У него уже есть предложение от какого-то клуба.
Есть.. от Мутабора)
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