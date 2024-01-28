Хави уйдет из «Барсы» даже в случае победы в ЛЧ: «Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем турнир, я настроен оптимистично»
Хави сказал, что уйдет из «Барсы» даже в случае победы клуба в Лиге чемпионов.
После поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги Хави заявил, что оставит должность по окончании сезона.
В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА каталонцы сыграют с «Наполи».
«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.
Не может быть сомнений в том, что я принадлежал клубу. Я ставил клуб выше себя. Думаю, что футболистам понравилось работать под моим руководством, мы создали впечатляющий коллектив.
Теперь с Лигой чемпионов у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти 4 месяца», – сказал Хави.
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Если вы думаете, что после ухода "благородного" Хапи, станет лушче, то вы еще глупее, чем кажетесь. Дальше будет только хуже. После того, как вы размазали по занавеске легенду своего клуба, после того, что он вылил в прессу о том, что "своего Ферги здесь никогда не будет" к вам не пойдет ни один приличный тренер. Финансовая жопа остается жопой, стало быть звездных игроков тоже не предвидится. Хваленая Ла Масия так и будет штамповать "звездочек", которые будут уезжать в Брайтоны и ломаться, т.к неокрепшие детские тела не могут выдерживать темп современного футбола. Вы еще с теплотой будете вспоминать всех этих Хави, Куманов и Вальверде и мечтать о "новом Гвардиоле", но реальностью будет борьба за зону ЛЧ. Впереди черные времена.
Челси в 21-ом тоже рандомно ? Может Челси в 12?
Забыли наверное какую команду взял Чави
Или Вы думаете, что Барса топ клуб? Далеко нет.
Тогда случилось невероятное - супер поколение испанцев, к тому же под предводительством топаря новатора Пепа. Но сытные времена закончились, вместе со сменой поколения.
Просто юные глорцы не видели обычной барсы, что борется за зону лч. Их ждет много новых открытий
Какая ЛЧ?Какой выигрыш?
По хорошему увольнять нужно с такими результатами
Пример , я работаю спустя рукава , план на работе не делаю, на меня многие недовольны, руковожу отделом , но КПД ( выручка) смехотворная
И вот я собираю офис и говорю «Ребят , ну вот не получается у меня . Погода противная , конкуренты не спят (да еще и шельмуют постоянно). Вообщем так -я ухожу от вас 1 января.» А еще работать пол года , планы трещат вообще то …
Вот так и живем