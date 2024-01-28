Хави уйдет из «Барсы» даже в случае победы в ЛЧ: «Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем турнир, я настроен оптимистично»

Хави сказал, что уйдет из «Барсы» даже в случае победы клуба в Лиге чемпионов.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги Хави заявил, что оставит должность по окончании сезона.

В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА каталонцы сыграют с « ».

«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.

Не может быть сомнений в том, что я принадлежал клубу. Я ставил клуб выше себя. Думаю, что футболистам понравилось работать под моим руководством, мы создали впечатляющий коллектив.

Теперь с у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти 4 месяца», – сказал .

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