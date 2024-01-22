Деку об Араухо: «Не рассматриваем вариант с его продажей. Это один из ключевых игроков «Барсы»

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

Спортдиректор «Барселоны» Деку заявил, что Рональд Араухо не продается.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

«Это один из ключевых игроков «Барселоны» на настоящее и будущее.

Мы не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Хотим, чтобы он был счастлив, и показываем это каждый день. Здесь не о чем говорить. Важно, что он с нами. У него есть голод и страсть», – сказал Деку.

В этом сезоне Араухо отыграл 21 матч за «Барсу», забил 1 гол, получил 5 желтых и 1 красную карточку. Статистика 24-летнего игрока сборной Уругвая доступна здесь.

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7 комментариев
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Ответ Djeday
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В последнем Класико да, Винисиус был очень хорош.

Но так же были и матчи, когда Винисиус ничего не мог сделать на поле из-за Араухо, который его закрывал на фланге )
+19
-1
+18
Ответ Djeday
Комментарий скрыт
ну ты это Тухелю скажи
+10
0
+10
Ответ Игровой канал Вулкан
Для Барсы, да Араухо лучший на поле и т.д. Но для Араухо лучше будет если он уйдет в Баварию, в несколько раз выше Зп, трофеи каждый год, топ-команда и всегда фаворит Лч, требл может подцепить, если повезёт
Бавария в этом году точно не фаворит лч, особенно с Тухелем у руля
+5
0
+5
После травмы еще не вышел на свой уровень. Может бережёт себя , может ещё не востоновился на сто процентов
Но все равно топ защитник и именно он должен играть всегда в центре обороны , а не на краю .
+2
0
+2
Ответ Игровой канал Вулкан
Для Барсы, да Араухо лучший на поле и т.д. Но для Араухо лучше будет если он уйдет в Баварию, в несколько раз выше Зп, трофеи каждый год, топ-команда и всегда фаворит Лч, требл может подцепить, если повезёт
Какие трофеи каждый год? Бундеслига? Тем более другой язык, другой климат и другие люди ещё.
+1
0
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