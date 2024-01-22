Деку об Араухо: «Не рассматриваем вариант с его продажей. Это один из ключевых игроков «Барсы»

Спортдиректор «Барселоны» Деку заявил, что Рональд Араухо не продается.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

«Это один из ключевых игроков «Барселоны» на настоящее и будущее.

Мы не рассматриваем вариант с продажей . Хотим, чтобы он был счастлив, и показываем это каждый день. Здесь не о чем говорить. Важно, что он с нами. У него есть голод и страсть», – сказал .

В этом сезоне Араухо отыграл 21 матч за «Барсу», забил 1 гол, получил 5 желтых и 1 красную карточку. Статистика 24-летнего игрока сборной Уругвая доступна здесь.