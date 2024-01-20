Зарплата Перишича в «Хайдуке» – 1 евро в месяц, как у Калинича. Иван выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов»

Теги премьер-лига Англия высшая лига Хорватия Хайдук Тоттенхэм Никола Калинич Иван Перишич деньги Футбол

Зарплата Ивана Перишича во время аренды в «Хайдуке» составит 1 евро в месяц.

До конца сезона вингер «Тоттенхэма» будет получать столько же, как и Никола Калинич, недавно перешедший в клуб из Сплита свободным агентом.

В сентябре Перишич получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл до конца сезона.

Летом 34-летний игрок сборной Хорватии покинет «Тоттенхэм» и подпишет контракт с «Хайдуком» на один год.

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6 комментариев
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Прочитал новость и понял в чём дело.

Но заголовок составлен так, как будто он уже вот-вот перейдет в Хайдук и будет получать 1 евро, с учётом что у него порваны кресты до конца сезона :)
+21
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+17
Решил не Загребать, а Сплитануть.
+4
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+4
Вот халявщик! Это сколько же он евриков загребёт!
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+2
За каких-то 10-15 евро в "Хайдуке" можно сколотить
"крепкую банду".
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Вот и Иван уже домой собрался. Казалось бы только отжигал. Эх, время, время...
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