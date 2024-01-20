Зарплата Перишича в «Хайдуке» – 1 евро в месяц, как у Калинича. Иван выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов»
Зарплата Ивана Перишича во время аренды в «Хайдуке» составит 1 евро в месяц.
До конца сезона вингер «Тоттенхэма» будет получать столько же, как и Никола Калинич, недавно перешедший в клуб из Сплита свободным агентом.
В сентябре Перишич получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл до конца сезона.
Летом 34-летний игрок сборной Хорватии покинет «Тоттенхэм» и подпишет контракт с «Хайдуком» на один год.
Но заголовок составлен так, как будто он уже вот-вот перейдет в Хайдук и будет получать 1 евро, с учётом что у него порваны кресты до конца сезона :)
"крепкую банду".