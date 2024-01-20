Зарплата Перишича в «Хайдуке» – 1 евро в месяц, как у Калинича. Иван выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов»

Зарплата Ивана Перишича во время аренды в «Хайдуке» составит 1 евро в месяц.

До конца сезона вингер « » будет получать столько же, как и , недавно перешедший в клуб из Сплита свободным агентом.

В сентябре получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл до конца сезона.

Летом 34-летний игрок сборной Хорватии покинет «Тоттенхэм» и подпишет контракт с « » на один год.