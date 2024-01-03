Агент защитника Перейры о переходе в ЦСКА: «Встречусь с «Жил Висенте» и выясню, какую сумму они хотят»

Агент Габриэла Перейры оценил вероятность перехода центрального защитника в ЦСКА.

«Жил Висенте» готов отпустить Перейру в за 10 млн евро? Все, что у нас есть на данный момент — это предположения, пока ничего официального.

Я встречусь с « », чтобы на самом деле выяснить, какую сумму они хотят, чтобы трансфер произошел», — сказал Ренато Веласко.

Контракт 23-летнего бразильца с португальским клубом рассчитан до июня 2026 года.

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