Агент защитника Перейры о переходе в ЦСКА: «Встречусь с «Жил Висенте» и выясню, какую сумму они хотят»

Теги ЦСКА высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Жил Висенте Чемпионат.com Габриэл Перейра Магальяэс Футбол

Агент Габриэла Перейры оценил вероятность перехода центрального защитника в ЦСКА.

«Жил Висенте» готов отпустить Перейру в ЦСКА за 10 млн евро? Все, что у нас есть на данный момент — это предположения, пока ничего официального. 

Я встречусь с «Жил Висенте», чтобы на самом деле выяснить, какую сумму они хотят, чтобы трансфер произошел», — сказал Ренато Веласко.

Контракт 23-летнего бразильца с португальским клубом рассчитан до июня 2026 года.

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1 комментарий
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Что-то не верится , что ЦСКА такие деньги готов заплатить за игрока 🤷🏻‍♂️
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