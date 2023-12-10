Ромащенко о 13-м месте «Ахмата»: «Нужно качественное усиление, которое позволит выйти на немного другой уровень»

Мирослав Ромащенко считает, что «Ахмату» нужно качественное усиление состава.

Главный тренер грозненцев высказался после матча с « » (0:0) в Мир . После 18 игр « » занимает в таблице 13-е место.

— Если брать атакующие действия, то мы сегодня превзошли соперника. Было достаточно моментов, которые, к сожалению, мы не реализовали. В этом отношении нужно прибавлять, качества не хватило на завершающей стадии.

По игре в целом я рад, что против такой организованной и хорошо выстроенной команды, как «Ростов», мы сыграли тактически правильно. Ребята терпели, это было одним из важных условий. В открытый футбол тяжело играть с таким соперником, владеющим мячом. Старались искать моменты в быстрых ответных атаках.

В целом счет всегда по игре, но сегодня очень жаль, что из‑за упущенных моментов мы упустили свой шанс.

— Вам хватило времени в команде, чтобы понять, в каком направлении можно двигаться зимой: трансферы и тренировочный процесс?

— Понимание еще было до прихода в команду. Все наблюдения после просмотра матчей и по ходу сезона подтверждаются, озвучивал их руководству команды. Безусловно, нам нужно усиление, причем достаточно качественное, которое позволит команде выйти на немного другой уровень.

Второе, я хочу поблагодарить команду за старание и труд, которые они показывали на протяжении нашей совместной работы. Мы знаем, с чем связано наше тяжелое выступление. Время отдохнуть, все проанализировать, сделать правки и подготовиться к сборам, которые должны дать нам толчок для продолжения в весенней части чемпионата, — сказал .

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