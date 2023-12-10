Ромащенко о 13-м месте «Ахмата»: «Нужно качественное усиление, которое позволит выйти на немного другой уровень»

Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Матч ТВ Футбол

Мирослав Ромащенко считает, что «Ахмату» нужно качественное усиление состава.

Главный тренер грозненцев высказался после матча с «Ростовом» (0:0) в Мир РПЛ. После 18 игр «Ахмат» занимает в таблице 13-е место.

— Если брать атакующие действия, то мы сегодня превзошли соперника. Было достаточно моментов, которые, к сожалению, мы не реализовали. В этом отношении нужно прибавлять, качества не хватило на завершающей стадии.

По игре в целом я рад, что против такой организованной и хорошо выстроенной команды, как «Ростов», мы сыграли тактически правильно. Ребята терпели, это было одним из важных условий. В открытый футбол тяжело играть с таким соперником, владеющим мячом. Старались искать моменты в быстрых ответных атаках.

В целом счет всегда по игре, но сегодня очень жаль, что из‑за упущенных моментов мы упустили свой шанс.

— Вам хватило времени в команде, чтобы понять, в каком направлении можно двигаться зимой: трансферы и тренировочный процесс?

— Понимание еще было до прихода в команду. Все наблюдения после просмотра матчей и по ходу сезона подтверждаются, озвучивал их руководству команды. Безусловно, нам нужно усиление, причем достаточно качественное, которое позволит команде выйти на немного другой уровень.

Второе, я хочу поблагодарить команду за старание и труд, которые они показывали на протяжении нашей совместной работы. Мы знаем, с чем связано наше тяжелое выступление. Время отдохнуть, все проанализировать, сделать правки и подготовиться к сборам, которые должны дать нам толчок для продолжения в весенней части чемпионата, — сказал Ромащенко.

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3 комментария
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С уровня "полное дно" перейти просто на "слабое дно"? А оно Вам надо? Неужели это все лишь чтобы остаться в слабом чемпионате РФПЛ и дальше раздражать 99% зрителей данного турнира? Может уже пора очиститься? Ну и очищение в идеале не на один год, а на десяток-другой...
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Видимо ради «качественного усиления» и ради его необходимости, был уволен прошлый тренер.
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Ответ Pasta
С уровня "полное дно" перейти просто на "слабое дно"? А оно Вам надо? Неужели это все лишь чтобы остаться в слабом чемпионате РФПЛ и дальше раздражать 99% зрителей данного турнира? Может уже пора очиститься? Ну и очищение в идеале не на один год, а на десяток-другой...
В обозримом будущем у Ахмата нет шансов на вылет. И футбольная составляющая здесь вообще не играет никакой роли.
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