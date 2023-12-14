«Грозный близок к этому». Уциев о футбольной столице России

Теги премьер-лига Россия Ахмат детский футбол Ризван Уциев Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Это тяжелый вопрос. Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России.

Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Мы идем к этому статусу.

Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому. В этом плане мы развиваемся», – сказал Уциев.

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35 комментариев
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ели Адама сделают тренером, то все медали его.
+73
0
+73
Ответ Вадим Черентаев
ели Адама сделают тренером, то все медали его.
комментарий смешной, ситуация страшная
+33
-1
+32
Не, это конечно политпроект, но не такой, как в Петербурге. Не тягаться с Газпромом😂
+32
-8
+24
Очередную награду Адаму Кадырову за это!
+19
-1
+18
Ну можно назначить Адама Кадырова футбольной столицей России и наградить специальной футбольно-столичной медалью. Парень заслужил.
+13
0
+13
Там же научная столица, культурная, финансовая и правовая.
+12
0
+12
Почему играть в футбол в шортах можно, а ходить по городу - нет?
+10
0
+10
Бериша министр культуры в этой столице, видимо?)
+7
0
+7
Звучит как угроза.
+9
-3
+6
Ответ Давид Agabekyan
Даже тут Зенит приплел. Не можешь без него жить?
Когда говорят о понтах, о каких-то футбольных "столицах", идет битье себя в грудь, а на выходе пшик- всегда вспоминается Зенит. Разве нет? Или у тебя проблемы с ассоциативным мышлением?
+5
0
+5
Ответ Давид Agabekyan
Даже тут Зенит приплел. Не можешь без него жить?
так грех не вспомнить голубую цистерну в одном комментарии со словом "политпроект"
+6
-1
+5
Ответ Lanc
Там же научная столица, культурная, финансовая и правовая.
Правовая не мира, а солнечной системы столица
+4
0
+4
Ну да. Одни академики и медалисты
+4
0
+4
Ответ Вадим Черентаев
ели Адама сделают тренером, то все медали его.
Гатальский
+3
0
+3
Приехали....
+6
-3
+3
я бы сказал Грозный в 4 очках от столицы, вылетев в ФНЛ мечты сбудутся
+4
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+3
Ответ Вадим Черентаев
ели Адама сделают тренером, то все медали его.
В стране траур. Две недели это не получило ни одного ордена. Позор такой стране
+3
0
+3
Грозный - Нью Васюки🤣😁😏
+3
0
+3
Беришу главой КДК и ЭСК можно назначить
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
комментарий смешной, ситуация страшная
Уже нет. Обыденная...
+2
0
+2
Ответ Lionel Andres Messi 10
Звучит как угроза.
Грозная угроза.
+3
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+2
Не в следующем веке даже)))
+1
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Столица извинений Грозный
+2
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Смешно
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Прочитал.
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Совсем одурели в султанате

У них там и своя конституция есть, если кто не знал
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Впереди только Химки.
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Ответ Красная стрела
Не, это конечно политпроект, но не такой, как в Петербурге. Не тягаться с Газпромом😂
извинись дон
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Они же чуть не вылетели в прошлом сезоне?
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Своя реальность
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