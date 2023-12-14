«Грозный близок к этому». Уциев о футбольной столице России
Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Это тяжелый вопрос. Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России.
Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Мы идем к этому статусу.
Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому. В этом плане мы развиваемся», – сказал Уциев.
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У них там и своя конституция есть, если кто не знал