«Грозный близок к этому». Уциев о футбольной столице России

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Это тяжелый вопрос. Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России.

Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Мы идем к этому статусу.

Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому. В этом плане мы развиваемся», – сказал .

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