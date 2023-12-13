Рахимов о прорыве канализации на базе «Рубина»: «Запах до сих пор – это же не вода. Минус один этаж, где вся экипировка и фитнес. Нет тренажерного зала, возможности тренироваться, холодно»

Рашид Рахимов рассказал подробности аварии на базе «Рубина» в ноябре.

Сообщалось, что 11 ноября на базе казанского клуба произошел потоп. Из-за прорыва канализационных труб был затоплен склад с формой казанцев, в результате чего клубу пришлось просить разрешения сыграть с «Сочи» в комплектах другого цвета.

– У нас прорвало канализацию. У нас все затопило, и экипировку. Пришлось сейчас заказывать новую. Это же не вода, там до сих пор, вот я только уехал, присутствует запах.

– Мешает ли запах работе на базе?

– Вы думаете, это приятно? Это в здании, где команда живет, собирается. У нас минус один этаж, где вся экипировка и все у нас, и фитнес тоже там. Беговых дорожек нет, всего электрического нет. Это нужно менять и покупать. Нет тренажерного зала, возможности тренироваться, холодно.

В последние дни мы провели сбор в Новогорске. Нам пришлось это делать. Не знаю, почему некоторые не верят. Но постоянно говорить и доказывать не вижу нужды. Сейчас все все понимают, все будет подготовлено, новая форма заказана, – сказал главный тренер « ».

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