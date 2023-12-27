Агент Тюкавина: «Он может побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим уехать в Европу рано или поздно. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый его не пинал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина считает, что форвард может побить рекорд Артема Дзюбы.

Сейчас Дзюба является лучшим бомбардиром Мир РПЛ со 160 голами. На счету Тюкавина 26 забитых мячей.

«Костя сможет побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим рано или поздно уехать в Европу. Если Костя проведет всю карьеру в «Динамо», то вообще не сомневаюсь, что побьет рекорд.

Конечно, приятно, что о Косте так говорят. Поймите правильно: у медали две стороны. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый не пинал, что и Костя виноват, и агент. Он никогда ниже своего уровня не опускался, что дано именно звездам. Он даже сейчас в отпуске постоянно работает, бегает кроссы. Он фанат футбола, а к футболу как относишься, так он тебе воздает.

Костя – талантливый парень. Футбол – 20% таланта, остальное – работа. Дай бог, чтобы не было травм», – сказал Алексей Сафонов.

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4 комментария
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8-9 игр нападающий не забивает. Вы его не ругайте, наоборот, возлюбите ещё больше. Про агента вообще никто не говорил)
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хороший агент, отрабатывает
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при всем уважении к Тюкавину, ну какая он звезда? Пока, по крайней мере
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В Европе хорошо, там 8-9 игр не забиваешь, так тебя за это по головке гладят. :-)
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