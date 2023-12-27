Агент Тюкавина: «Он может побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим уехать в Европу рано или поздно. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый его не пинал»

Агент Константина Тюкавина считает, что форвард может побить рекорд Артема Дзюбы.

Сейчас Дзюба является лучшим бомбардиром Мир со 160 голами. На счету 26 забитых мячей.

«Костя сможет побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим рано или поздно уехать в Европу. Если Костя проведет всю карьеру в « », то вообще не сомневаюсь, что побьет рекорд.

Конечно, приятно, что о Косте так говорят. Поймите правильно: у медали две стороны. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый не пинал, что и Костя виноват, и агент. Он никогда ниже своего уровня не опускался, что дано именно звездам. Он даже сейчас в отпуске постоянно работает, бегает кроссы. Он фанат футбола, а к футболу как относишься, так он тебе воздает.

Костя – талантливый парень. Футбол – 20% таланта, остальное – работа. Дай бог, чтобы не было травм», – сказал .

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