Тренер «Фулхэма» об инциденте с болбоем: «Лено не толкал его, а просто забрал мяч. Они все время затягивали игру – не знаю, было ли это установкой»
Главный тренер «Фулхэма» отрицает, что Бернд Лено толкнул болбоя во время матча.
На 75-й минуте матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:3) Лено подбежал к одному из болбоев и, забрав у него мяч, толкнул его левой рукой. К этому моменту у вратаря «Фулхэма»уже была желтая карточка – он получил ее на 62-й минуте. Судья Тим Робинсон не стал показывать футболисту вторую желтую.
После игры Лено извинился перед болбоем и обнял его.
«Я не знаю, было ли это установкой, но болбои все время затягивали игру. Бернд хотел играть быстро, и он забрал у болбоя мяч. Он не толкал его, [контакт] был не таким сильным, и он извинился», – сказал Марку Силва.
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