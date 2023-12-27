Тренер «Фулхэма» об инциденте с болбоем: «Лено не толкал его, а просто забрал мяч. Они все время затягивали игру – не знаю, было ли это установкой»

Главный тренер «Фулхэма» отрицает, что Бернд Лено толкнул болбоя во время матча.

На 75-й минуте матча 19-го тура против « » (0:3) Лено подбежал к одному из болбоев и, забрав у него мяч, толкнул его левой рукой. К этому моменту у вратаря « »уже была желтая карточка – он получил ее на 62-й минуте. Судья Тим Робинсон не стал показывать футболисту вторую желтую.

После игры извинился перед болбоем и обнял его.

«Я не знаю, было ли это установкой, но болбои все время затягивали игру. Бернд хотел играть быстро, и он забрал у болбоя мяч. Он не толкал его, [контакт] был не таким сильным, и он извинился», – сказал .

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