Лено толкнул болбоя «Борнмута», но избежал второй желтой. Вратарь «Фулхэма» извинился и обнял мальчика после игры

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Борнмут Бернд Лено болбои Футбол

Бернд Лено толкнул болбоя во время матча.

«Фулхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 19-го тура АПЛ (0:3). 

На 75-й минуте вратарь гостей подбежал к одному из болбоев и, забрав у него мяч, толкнул его левой рукой. После этого Лено ввел мяч в игру ударом от ворот.

К этому моменту у Лено уже была желтая карточка – он получил ее на 62-й минуте. Судья Тим Робинсон не стал показывать футболисту вторую желтую.

После игры Бернд извинился перед болбоем и обнял его

Фото: https://twitter.com/BBCSport/

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9 комментариев
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Зря Лено боллбоев обижает. Пусть посмотрит на то, что с Азаром стало, после подобного случая.
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Это неправильно. Нужно вводить правила против неприемлемого поведения боллбоев.
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Ответ xQcoW
Столько геля в волосах. Будто клеем обмазал))
модный приговор?
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#ямыбоблои
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Запасной вратарь Фулхэма рвет и мечет
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Ответ Вадим Волков
Это неправильно. Нужно вводить правила против неприемлемого поведения боллбоев.
А в Англии есть Ассоциация боллбоев? Хотелось бы услышать выступление их директора
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