Лено толкнул болбоя «Борнмута», но избежал второй желтой. Вратарь «Фулхэма» извинился и обнял мальчика после игры

Бернд Лено толкнул болбоя во время матча.

« » потерпел поражение от « » в выездном матче 19-го тура (0:3).

На 75-й минуте вратарь гостей подбежал к одному из болбоев и, забрав у него мяч, толкнул его левой рукой. После этого ввел мяч в игру ударом от ворот.

К этому моменту у Лено уже была желтая карточка – он получил ее на 62-й минуте. Судья Тим Робинсон не стал показывать футболисту вторую желтую.

После игры Бернд извинился перед болбоем и обнял его.

Фото: https://twitter.com/BBCSport/

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