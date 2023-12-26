Лено толкнул болбоя «Борнмута», но избежал второй желтой. Вратарь «Фулхэма» извинился и обнял мальчика после игры
Бернд Лено толкнул болбоя во время матча.
«Фулхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 19-го тура АПЛ (0:3).
На 75-й минуте вратарь гостей подбежал к одному из болбоев и, забрав у него мяч, толкнул его левой рукой. После этого Лено ввел мяч в игру ударом от ворот.
К этому моменту у Лено уже была желтая карточка – он получил ее на 62-й минуте. Судья Тим Робинсон не стал показывать футболисту вторую желтую.
После игры Бернд извинился перед болбоем и обнял его.
Фото: https://twitter.com/BBCSport/
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