Аль-Иттихад Джидда – Аль-Наср Эр-Рияд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 26 декабря
Во вторник, 26 декабря, сыграют Аль-Иттихад Джидда и Аль-Наср Эр-Рияд в 17 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Prince Abdullah al-Faisal Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Иттихад Джидда – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Аль-Иттихад Джидда: все новости
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости