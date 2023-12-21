Рахимов – лучший тренер ноября-декабря в РПЛ. Он обошел Семака, Ивича, Личку и Галактионова

Теги Рубин Сергей Семак Рашид Рахимов премьер-лига Россия рейтинги Владимир Ивич Михаил Галактионов Марцел Личка Футбол

Рашид Рахимов признан лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября-декабря.

Вместе с Рахимовым на звание лучшего тренера претендовали Владимир Ивич из «Краснодара», Сергей Семак из «Зенита», Марцел Личка из «Динамо» и Михаил Галактионов из «Локомотива».

Главный тренер «Рубина» набрал большинство голосов у экспертов РПЛ (три из пяти) и комментаторов «Матч Премьер» (четыре из пяти), при этом в голосовании болельщиков лучший результат показал Михаил Галактионов.

В пяти матчах по итогам ноября-декабря «Рубин» набрал 12 очков и занимает 7-е место в РПЛ. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вполне заслуженно. А ведь Рашид был в шаге от увольнения - вот как оно бывает...
+3
0
+3
А эксперты Матч ТВ оказывается умеют🤔
+4
-2
+2
Заслужил! Столько критики было в его адрес в начале, сезона а он нашел игроков заиграл их всех и создал мощный середняк!
+1
-1
0
Он конечно тот еще физрук, но лучший тренер ноября-заслуженно
0
0
0
Ответ Caniball
Рубин обыграл: Урал, Сочи, Факел, Балтику. Проиграл: Динамо. Что-то сверхъестественного не сделали.
Ну с Динамо вполне могли ничью скатать, моменты были убойные, икс Джи одинаковое
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий