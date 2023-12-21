Рахимов – лучший тренер ноября-декабря в РПЛ. Он обошел Семака, Ивича, Личку и Галактионова
Рашид Рахимов признан лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября-декабря.
Вместе с Рахимовым на звание лучшего тренера претендовали Владимир Ивич из «Краснодара», Сергей Семак из «Зенита», Марцел Личка из «Динамо» и Михаил Галактионов из «Локомотива».
Главный тренер «Рубина» набрал большинство голосов у экспертов РПЛ (три из пяти) и комментаторов «Матч Премьер» (четыре из пяти), при этом в голосовании болельщиков лучший результат показал Михаил Галактионов.
В пяти матчах по итогам ноября-декабря «Рубин» набрал 12 очков и занимает 7-е место в РПЛ.
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