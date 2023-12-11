Рахимов о 7-м месте «Рубина» и 1:0 с «Балтикой»: «В таблицу не смотрю. Благодарен команде, что научилась сдерживать давление»

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Балтикой» (1:0) в Мир РПЛ.

– В последней четверти матча вы провели много замен. Это была попытка сбить темп, или были недовольны игроками?

– Сбивать темп не нужно было. К сожалению, во втором тайме у нас было большое количество брака. В первом мы достаточно хорошо контролировали мяч при выходе из обороны в атаку, было много моментов хороших. Мы могли и второй, и третий забивать.

А вот во втором тайме стали очень медленно играть, стало больше поперечных передач, возросло давление. Замены были для освежения игры в определенных зонах. Мы прекрасно понимали, чего ждать от соперника, готовились к стандартам, аутам. Благодарен команде, что она научилась сдерживать давление.

– Можно ли сказать, что начинается новая беспроигрышная серия?

– Нельзя так говорить. Когда она у нас была, это больше в прессе писали. Я никогда в команде не делал акцент на этом. Прекрасно понимаю, что любая серия, какая бы она ни была, рано или поздно закончится. Если делать акцент, то это может в психологическом плане плохо сказаться на команде.

Я не говорю о новой серии. Если возьмем предыдущий матч с «Динамо», то мы не должны были проигрывать, но так случается. Ничего страшного в этом не вижу. Больше смотрю на другое – присутствовала ли у нас фактура игры или нет, держим ли мы те фазы игры под контролем. Если это присутствует, то вопросов нет.

– Довольны ли седьмым местом команды?

– Я в таблицу не смотрю. Я ранее уже говорил, что, когда работал в «Амкаре» и мы занимали восьмое место, было давление, некоторые товарищи начинали все бросать. Я сказал, что вижу, что происходит и знаю, что мы там не будем, – сказал главный тренер « ».

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