Рома – Наполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 23 декабря
В субботу, 23 декабря, сыграют Рома и Наполи в 17 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рома – Наполи
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
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