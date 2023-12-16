Бакаев забил первый гол за «Аль-Вахду» – в 11-м матче. Его арендовали у «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Аль-Айн Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев забил первый гол в чемпионате ОАЭ.

«Аль-Вахда» играет с «Аль-Айном» на выезде в 11-м туре чемпионата (2:0, второй тайм). 

Бакаев отличился на 54-й минуте этой игры, реализовав выход один на один. Российский футболист проводит 11-й матч и забил первый гол в составе «Аль-Вахды».

Зелимхан перешел в команду из ОАЭ на правах аренды из «Зенита» в сентября этого года. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь

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9 комментариев
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А вот и правый вингер для усиления , про которого все забыли 😅
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голы Кокорина, голевые Миранчука, касания Захаряна, гол Бакаева. Как же великолепно наши играют
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Андрюшин покер на Энфилде меркнет после этого!
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Ответ Green grass
голы Кокорина, голевые Миранчука, касания Захаряна, гол Бакаева. Как же великолепно наши играют
А чего Захаряна-то обидел? Так-то у него тоже голевая была
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Все на Никольскую!
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я и забыл что есть такой футболист
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Аль вахду бакаева
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Ответ </c/>
легендарный иуда...впрочем по возвращению в зенит поедет в лучшем случае поднимать сочи из пердива...
Вы злой. Иуды это вот такие "болельщики", и правильно писать "по возвращениИ", а названия всех клубов пишутся с большой буквы, даже ненавистных.
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