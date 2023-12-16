Бакаев забил первый гол за «Аль-Вахду» – в 11-м матче. Его арендовали у «Зенита»
Зелимхан Бакаев забил первый гол в чемпионате ОАЭ.
«Аль-Вахда» играет с «Аль-Айном» на выезде в 11-м туре чемпионата (2:0, второй тайм).
Бакаев отличился на 54-й минуте этой игры, реализовав выход один на один. Российский футболист проводит 11-й матч и забил первый гол в составе «Аль-Вахды».
Зелимхан перешел в команду из ОАЭ на правах аренды из «Зенита» в сентября этого года. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
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