Зелимхан Бакаев забил первый гол в чемпионате ОАЭ.

« » играет с « » на выезде в 11-м туре чемпионата (2:0, второй тайм).

отличился на 54-й минуте этой игры, реализовав выход один на один. Российский футболист проводит 11-й матч и забил первый гол в составе «Аль-Вахды».

Зелимхан перешел в команду из ОАЭ на правах аренды из « » в сентября этого года. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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