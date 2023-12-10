«МЮ» впервые проиграл «Борнмуту» на «Олд Траффорд» в АПЛ. Ранее было 5 побед и 1 ничья

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Борнмут Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл дома «Борнмуту» в АПЛ.

Накануне манкунианцы потерпели поражение на «Олд Траффорд» от «вишен» со счетом 0:3.

Ранее «МЮ» пять раз обыгрывал «Борнмут» на своем поле в Премьер-лиге, еще один матч завершился ничьей.

Какой же нестабильный «МЮ»! 0:3 дома от «Борнмута» – сразу после блеска с «Челси»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фраза «МЮ впервые…» скоро станет главной фразой десятилетия…
+3
-1
+2
Не хочу и не буду поливать грязью любимую команду. Все вопросы лишь в воздух - проиграть без шансов Ньюкаслу, заслуженно и красиво обыграть Челси и...слить Борнмуту в альма-маттер, Олд Траффорд, где раньше гостевые команды вступив на газон уже дрожали.
Да, я не люблю Глейзеров, но они комплексная проблема МЮ, они не держат игроков за ноги, не решают за тренера как играть, так что же это!?
Понятно, что если игроки недооценили соперника, недобегали, то в ответе за всё главный тренер...
Можно долго гадать и негодовать, предлагать что мы знаем "лучше", я лишь хочу наслаждаться красивой и зрелищной игрой Юнайтед.
Просто верю.
+1
-1
0
7хаг скоро Месси по количеству рекордов обойдёт
0
0
0
Что ни матч, то рекорд. 450 мл потрачены не зря
0
0
0
при всем уважение Тан Хагу гнат надо его
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий