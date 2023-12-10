«МЮ» впервые проиграл «Борнмуту» на «Олд Траффорд» в АПЛ. Ранее было 5 побед и 1 ничья
«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл дома «Борнмуту» в АПЛ.
Накануне манкунианцы потерпели поражение на «Олд Траффорд» от «вишен» со счетом 0:3.
Ранее «МЮ» пять раз обыгрывал «Борнмут» на своем поле в Премьер-лиге, еще один матч завершился ничьей.
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Да, я не люблю Глейзеров, но они комплексная проблема МЮ, они не держат игроков за ноги, не решают за тренера как играть, так что же это!?
Понятно, что если игроки недооценили соперника, недобегали, то в ответе за всё главный тренер...
Можно долго гадать и негодовать, предлагать что мы знаем "лучше", я лишь хочу наслаждаться красивой и зрелищной игрой Юнайтед.
Просто верю.