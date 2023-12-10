«МЮ» впервые проиграл «Борнмуту» на «Олд Траффорд» в АПЛ. Ранее было 5 побед и 1 ничья

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл дома «Борнмуту» в АПЛ.

Накануне манкунианцы потерпели поражение на « » от «вишен» со счетом 0:3.

Ранее «МЮ» пять раз обыгрывал «Борнмут» на своем поле в Премьер-лиге, еще один матч завершился ничьей.

Какой же нестабильный «МЮ»! 0:3 дома от «Борнмута» – сразу после блеска с «Челси»

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