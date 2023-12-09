Тухель об 1:5: «Айнтрахт» жестоко наказал «Баварию» за ошибки. Не было страсти, злости, энергии. Все неудовлетворительно действовали, включая меня»

Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» со счетом 1:5.

Клуб из Мюнхена на выезде был разгромлен « » в 14-м туре Бундеслиги.

«Мы не играли хорошо и допустили много ошибок, и нас жестоко наказали за это. За то, что мы допустили такое.

Теперь мы должны спросить сами себя: как случилось так, что мы так плохо начали игру? Не было страсти, злости и энергии, необходимых для победы в выездных матчах.

Мы должны посмотреть на себя критически. Мы сделали недостаточно, чтобы выжить в игре против «Айнтрахта».

Сегодня выступление всей команды было неудовлетворительным, включая меня», – сказал главный тренер «Баварии» .

Дальше « » сыграет с «МЮ» на выезде в Лиге чемпионов 12 декабря.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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