Тухель об 1:5: «Айнтрахт» жестоко наказал «Баварию» за ошибки. Не было страсти, злости, энергии. Все неудовлетворительно действовали, включая меня»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» со счетом 1:5.

Клуб из Мюнхена на выезде был разгромлен «Айнтрахтом» в 14-м туре Бундеслиги.

«Мы не играли хорошо и допустили много ошибок, и нас жестоко наказали за это. За то, что мы допустили такое.

Теперь мы должны спросить сами себя: как случилось так, что мы так плохо начали игру? Не было страсти, злости и энергии, необходимых для победы в выездных матчах.

Мы должны посмотреть на себя критически. Мы сделали недостаточно, чтобы выжить в игре против «Айнтрахта».

Сегодня выступление всей команды было неудовлетворительным, включая меня», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.

Дальше «Бавария» сыграет с «МЮ» на выезде в Лиге чемпионов 12 декабря.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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34 комментария
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Ничего, щас к нам на трафорд приедете за всё перед болельщиками отквитаетесь
+61
-2
+59
Ну на МЮ отыграются по полной
+33
-3
+30
Есть, есть надежда, что по итогам этого сезона в Англии, Германии и России действующие чемпионы сложат свои полномочия, и это ОЧЕНЬ хорошо! А если в Бундеслиге "Байер 04" перестанет быть вечным "Неверкузеном", то это будет КРАТНО справедливо!!!
+25
-1
+24
Результат безусловно разочаровывающий для болельщиков Байерна,но если абстрагироваться и взглянуть на ситуацию спокойно,то окажется что это первое поражение в чемпионате,и вполне возможно что потеря сегодняшних 3 очков(в случае победы) не скажется на итоговом результате в чемпионате,всё таки 34 тура -дистанция длинная.
И даже Айнтрахт не сильно будет вспоминать сегодняшнюю победу,если будет стоять(гипотетически) на вылет.
А вот если посмотреть на катастрофу кубкового матча с Саарбрюккеном,где шанса исправить ситуацию просто не было,то возникают спрaведливые вопросы к Тухелю.
Как и к игрокам.
Да,есть травмы.
Возможно они сказались на результате,но именно Томас Тухель,определяя состав ответственнен за результат.
Безусловно,Тухель не может на поле добежать за Кима,либо не напортачить в защите(не будем тыкать пальцами) как кто-то.
Не знаю.
Если честно,игра с МЮ в ЛЧ ответа на вопросы не даст.Поскольку давления не будет.
И даже следующая игра против Штуттгарта.
Пока "деяния" Тухеля на посту главного лично я, оцениваю на 3 с минусом,по советской системе оценки школьных знаний.
ПО ЛЧ (жеребьёвка не имеет значения) решат судьбу Томаса.
Если не уволят раньше.
+12
-3
+9
Ответ Христиан Юла
Есть, есть надежда, что по итогам этого сезона в Англии, Германии и России действующие чемпионы сложат свои полномочия, и это ОЧЕНЬ хорошо! А если в Бундеслиге "Байер 04" перестанет быть вечным "Неверкузеном", то это будет КРАТНО справедливо!!!
Скорее «Штутгарт» салатницу в последний момент у «Байера» заберёт, как тогда в 2007 году у «Шальке» в последнем туре! И тогда «Байер» так и останется "Неверкузеном"
+4
0
+4
Может сливают его?
+3
0
+3
Т ен Хаг об 0:3: «Борнмут» жестоко наказал «МЮ» за ошибки. Не было страсти, злости, энергии. Все действовали неудовлетворительно, включая меня»
+4
-1
+3
Давайте по порядку. Само по себе поражение, учитывая отставание от лидера чемпионата, конечно плохо, разгромный счёт - тем более, но, для меня, несоизмеримо важнее - как это произошло и тенденции в игре команды. Бавария отдыхала 2 недели, Айнтрахт - 3 дня(!), проведя за это время два матча, при этом первые 15 минут Баварии вообще нет на поле, от слова совсем. Ни одного нормального паса, приёма мяча, обводки, что это? Недонастрой, но как? Вы же отстаёте в турнире и должны нагонять. Почему практически все игроки Баварии скользят, как коровы на льду, а соперник - нет? Где хвалёный профессионализм и внимание к деталям? Потеря управления тренером? Где настрой, почему все единоборства проигрываются, а подборы за соперником? Мне скажут - ошибки привели к голам, но, на мой взгляд, проблема системная, ошибки (а куда без в футболе), не были критическими, их можно и нужно было исправлять, если бы у команды был контрпрессинг, дух и полная концентрация. К середине второго тайма у Баварии был пробег на 9 км меньше Айнтрахта, это как? Это, вообще то, минус один игрок по общему пробегу, то есть, они играли в меньшинстве. Вы думаете, это исключение? Ну так смотрите - Бавария по 13 турам с запасом последняя команда по пробегу, от 17 команды (провальный Унион) - около 80 км, от 16 (Дармштадта) - 100 (!), мало того, отставание от 16 места такое же, как от них до лидера (Хаденхайма), то есть, дальше команды идут более-менее ровно. А минус более 200 км на 13 турах - это уже почти минус два игрока каждый матч! Ну, ребята, как же так? Уверенность в своём мастерстве - это конечно замечательно, но в футболе нужно и просто бегать иногда. Я помню, пару лет назад, лучшим на дистанции чемпионата был Мюллер (как, на секундочку, и по отборам, перехватам и вступлению в единоборства), Киммих и Горецка в призёрах (где-то близко), сейчас лучший игрок Баварии Ким знаете где? На 34 месте, остальных и не видно. А поражение и счёт, по сравнению с этим, так же как и с отсутствием командной игры, хроническим злоупотреблением дриблингом, слабым прессингом и контрпрессингом, плохим выходом их обороны под давлением (к слову, Байер, просто без малейших сомнений, лучше на голову по всем этим компонентам), - просто чепуха! К тому же, даже сегодня, при полном провале, по xG, из-за разницы в классе игроков, Бавария набила почти на гол больше, чем соперник.
+4
-2
+2
Ответ Niko W
Скорее «Штутгарт» салатницу в последний момент у «Байера» заберёт, как тогда в 2007 году у «Шальке» в последнем туре! И тогда «Байер» так и останется "Неверкузеном"
Штуттгарту надо зимой Гирасси неприменно удержать. А его много кто хочет. Без него они не конкурент.
+1
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+1
Ответ Николай Утюжов
Ну после 1х5 на своем поле вообще редко кто довольным бывает
"Бавария" в гостях играла
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+1
Айнтрах уже был, это уже цвайтрах
+2
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+1
Один ученик написал в сочинении: "Восстание декабристов жестоко подавилось". Так и тут.
+1
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+1
Ответ Горец Юнайтед
Ничего, щас к нам на трафорд приедете за всё перед болельщиками отквитаетесь
тен Хаг скажет все тоже самое своим игрокам, чтобы их мотивировать.
И будет ничья.
+1
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+1
Ответ Горец Юнайтед
Мю играет дома
Я уже посмотрел спасибо. Это им не поможет, было бы обидно при такой игре в еврокубки зайти.
+1
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+1
Сколько попанов попало на ставках))
+1
0
+1
Ого, это называется отаналили, бгг
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Ответ kvn9
Давайте по порядку. Само по себе поражение, учитывая отставание от лидера чемпионата, конечно плохо, разгромный счёт - тем более, но, для меня, несоизмеримо важнее - как это произошло и тенденции в игре команды. Бавария отдыхала 2 недели, Айнтрахт - 3 дня(!), проведя за это время два матча, при этом первые 15 минут Баварии вообще нет на поле, от слова совсем. Ни одного нормального паса, приёма мяча, обводки, что это? Недонастрой, но как? Вы же отстаёте в турнире и должны нагонять. Почему практически все игроки Баварии скользят, как коровы на льду, а соперник - нет? Где хвалёный профессионализм и внимание к деталям? Потеря управления тренером? Где настрой, почему все единоборства проигрываются, а подборы за соперником? Мне скажут - ошибки привели к голам, но, на мой взгляд, проблема системная, ошибки (а куда без в футболе), не были критическими, их можно и нужно было исправлять, если бы у команды был контрпрессинг, дух и полная концентрация. К середине второго тайма у Баварии был пробег на 9 км меньше Айнтрахта, это как? Это, вообще то, минус один игрок по общему пробегу, то есть, они играли в меньшинстве. Вы думаете, это исключение? Ну так смотрите - Бавария по 13 турам с запасом последняя команда по пробегу, от 17 команды (провальный Унион) - около 80 км, от 16 (Дармштадта) - 100 (!), мало того, отставание от 16 места такое же, как от них до лидера (Хаденхайма), то есть, дальше команды идут более-менее ровно. А минус более 200 км на 13 турах - это уже почти минус два игрока каждый матч! Ну, ребята, как же так? Уверенность в своём мастерстве - это конечно замечательно, но в футболе нужно и просто бегать иногда. Я помню, пару лет назад, лучшим на дистанции чемпионата был Мюллер (как, на секундочку, и по отборам, перехватам и вступлению в единоборства), Киммих и Горецка в призёрах (где-то близко), сейчас лучший игрок Баварии Ким знаете где? На 34 месте, остальных и не видно. А поражение и счёт, по сравнению с этим, так же как и с отсутствием командной игры, хроническим злоупотреблением дриблингом, слабым прессингом и контрпрессингом, плохим выходом их обороны под давлением (к слову, Байер, просто без малейших сомнений, лучше на голову по всем этим компонентам), - просто чепуха! К тому же, даже сегодня, при полном провале, по xG, из-за разницы в классе игроков, Бавария набила почти на гол больше, чем соперник.
👍👍👍👏👏👏
0
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0
Ответ Семён Жуйло
Штуттгарту надо зимой Гирасси неприменно удержать. А его много кто хочет. Без него они не конкурент.
Без него конечно будет тяжело им, но будь только один голеадор, вряд ли бы они так уверенно играли)
0
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0
Айнтрахнули Баварию
+2
-2
0
Ответ Горец Юнайтед
Ничего, щас к нам на трафорд приедете за всё перед болельщиками отквитаетесь
Кем..? Агрономом.?)
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0
Ответ Юрий Балышев
Комментарий удален пользователем
Мю играет дома
0
0
0
Ответ Горец Юнайтед
Ничего, щас к нам на трафорд приедете за всё перед болельщиками отквитаетесь
Комментарий удален пользователем
Ответ Горец Юнайтед
Ничего, щас к нам на трафорд приедете за всё перед болельщиками отквитаетесь
Смешной ты Бавария конкретно отыграться на МЮ
+5
-5
0
походу вчера заболтался с Араухо и забыл к матчу подготовиться
0
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Тухель об 1:5:

«Айнтрахт»
жестоко наказал
«Баварию»»
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Представляю ощущения тех , кто включил этот матч в экспресс . с Айнтрахтом который проиграл 4 раза во всех турнирах за последние 5 игр , в том числе последнее поражение - Саарбрюккену ...(последние вообщее из третьей лиги, обыграли обоих участников сегодняшнего матча )
+1
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Там Тухелю лучшего тренера в прошлом месяце не давали случаем?
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Псс, там Флик вроде свободен.

В прошлый раз тоже после 5-1 от айнтрахта пришел))
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Проклятье Хасана
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Мощно конечн Айнтрахт размазал хозяина мчк)
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