Тухель об 1:5: «Айнтрахт» жестоко наказал «Баварию» за ошибки. Не было страсти, злости, энергии. Все неудовлетворительно действовали, включая меня»
Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» со счетом 1:5.
Клуб из Мюнхена на выезде был разгромлен «Айнтрахтом» в 14-м туре Бундеслиги.
«Мы не играли хорошо и допустили много ошибок, и нас жестоко наказали за это. За то, что мы допустили такое.
Теперь мы должны спросить сами себя: как случилось так, что мы так плохо начали игру? Не было страсти, злости и энергии, необходимых для победы в выездных матчах.
Мы должны посмотреть на себя критически. Мы сделали недостаточно, чтобы выжить в игре против «Айнтрахта».
Сегодня выступление всей команды было неудовлетворительным, включая меня», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.
Дальше «Бавария» сыграет с «МЮ» на выезде в Лиге чемпионов 12 декабря.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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И даже Айнтрахт не сильно будет вспоминать сегодняшнюю победу,если будет стоять(гипотетически) на вылет.
А вот если посмотреть на катастрофу кубкового матча с Саарбрюккеном,где шанса исправить ситуацию просто не было,то возникают спрaведливые вопросы к Тухелю.
Как и к игрокам.
Да,есть травмы.
Возможно они сказались на результате,но именно Томас Тухель,определяя состав ответственнен за результат.
Безусловно,Тухель не может на поле добежать за Кима,либо не напортачить в защите(не будем тыкать пальцами) как кто-то.
Не знаю.
Если честно,игра с МЮ в ЛЧ ответа на вопросы не даст.Поскольку давления не будет.
И даже следующая игра против Штуттгарта.
Пока "деяния" Тухеля на посту главного лично я, оцениваю на 3 с минусом,по советской системе оценки школьных знаний.
ПО ЛЧ (жеребьёвка не имеет значения) решат судьбу Томаса.
Если не уволят раньше.
И будет ничья.
«Айнтрахт»
жестоко наказал
«Баварию»»
В прошлый раз тоже после 5-1 от айнтрахта пришел))