1:5 – крупнейшее поражение «Баварии» в Бундеслиге с 2019 года. Тогда «Айнтрахт» победил с таким же счетом

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» в Бундеслиге потерпела крупнейшее поражение за последние 4 года.

Команда Томаса Тухеля была разгромлена «Айнтрахтом» (1:5) в 14-м туре.

В последний раз так крупно мюнхенцы уступали 2 ноября 2019 года. Примечательно, что тогда их с таким же счетом обыграли именно франкфуртцы (1:5).

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62 комментария
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Прости, если айнтрахнул
+87
-3
+84
Любит «Айнтрахт» издеваться над клубами, название которых начинается на Ба- )))
+71
-19
+52
Саарбрюкен > Айнтрахт > Бавария > Барса
+38
-7
+31
Смех смехом, а Кейн может реально проклят?
Вот это будет номер, если Байер перестанет быть Неверкузеном.
+31
-1
+30
У Айнтрахта и Гладбаха прям фишка матчи жизни выдавать с баварией
+17
-3
+14
Только клуб с таким именем может с таким счётом побеждать Баварию в бундеслиге!)))
+13
-2
+11
Айнтрахту видимо сказали, что против Барсы игра
+27
-19
+8
Ответ Streetbor
Победили тогда бывшего своего тренера Нико Ковача во главе Баварии))
сегодня помощник Нагельсмана победил Тухеля
+8
0
+8
забавно, на каждой ветке баварии 2 типа комментов:
при победе: лига фермеров, бавария всех скупила, смысл вообще этот чемпионат проводить.
при поражении: ну и днище, игроки расслабились, тренера в увольнение😄
п.с. мне тухель тоже не нравится, но по сути это первое поражение за первый круг
+5
0
+5
Айнтрахт и Мёнхенгладбах единственные команды, которые всегда уверенно и без помощи судей побеждают Баварию
+5
0
+5
Вылезли обиженные на Великую Баварию)
+5
-1
+4
Ответ SergioRamos92
У Айнтрахта и Гладбаха прям фишка матчи жизни выдавать с баварией
Да, стабильно кошмарят, как никто другой пожалуй.
+4
0
+4
в 2019 году был айнтрахт
теперь, получается, цвайтрахт
+4
0
+4
Ответ kaka10
Айнтрахту видимо сказали, что против Барсы игра
Барселона не летела 1:5, а проиграла в 1 гол
+3
0
+3
Ответ kaka10
Айнтрахту видимо сказали, что против Барсы игра
Они уже побеждали баварку 5-1.

Нафига ты сюда Барселону приплетаешь?
+3
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+2
В следующем матче с середняком АПЛ отыграются. Кейн хет-трик кинет по старой памяти.
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Саарбрюкен > Айнтрахт > Бавария > Барса
Пазал сложился😂😂
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Саарбрюкен > Айнтрахт > Бавария > Барса
Саарбрюкен их по очереди выбил из кубка. При этом в своей лиге проиграл например Виктории из Кёльна.
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Любит «Айнтрахт» издеваться над клубами, название которых начинается на Ба- )))
Барса твой реал не раз натягивала, и помни про 🖐️
+5
-3
+2
Тогда уволили Ковача и поставили Флика и получился тот самый сезон. Второй кстати сейчас свободен)
+2
-1
+1
Ответ Денис Курбатов
забавно, на каждой ветке баварии 2 типа комментов: при победе: лига фермеров, бавария всех скупила, смысл вообще этот чемпионат проводить. при поражении: ну и днище, игроки расслабились, тренера в увольнение😄 п.с. мне тухель тоже не нравится, но по сути это первое поражение за первый круг
и всегда фанаты барселоны и псж 🤣
+3
-2
+1
Ответ zidane467554
и всегда фанаты барселоны и псж 🤣
так и есть,обиженки...))одни,над которыми Бавария надругалась,другие вечные неудачники)))
+2
-1
+1
Ответ КристинаИнстаграммовна
Ну не фанатам Реалки это говорить, вы уже устали наверное от издевки Барсы над вашим кабинетом.
Jennings позорно закрыл ответы на комментарии. Поэтому спроси его, поймет ли он, что означает 0<2?
+7
-6
+1
почему нет новостей про Тухеля
0
0
0
Ответ JENNINGS
Любит «Айнтрахт» издеваться над клубами, название которых начинается на Ба- )))
Нафига ты это сюда приплетаешь? Лучше бы свой матч смотрел, где вы от Бетиса отскочили)
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Круговорот разгромов Айнтрахта над Баварией в природе, цикл замкнулся, пора наступить новому.
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Если увижу на Евро дырявого старпера Нойера в основе сборной Германии вместо лучшего голкипера мира(МАТШ), то пенять фрицам на себя.
Позорище двух последних ЧМ покажется просто сладкой сахарной ватой. Всё будет намного хуже, учитывая что позориться уже придется у себя дома.)

Дедушке Ману пора в лыжники давно.
Не стоит брать пример с португальского одного клоуна и будучи уже старым баластом позорить страну, паразитируя на сборной. Играть должны актуальные топы, а не памятники.
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Охренеть.
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все по скрипту фифашному
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тогда хотяб с 10-й минуты играли в меньшинстве
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