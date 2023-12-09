1:5 – крупнейшее поражение «Баварии» в Бундеслиге с 2019 года. Тогда «Айнтрахт» победил с таким же счетом
«Бавария» в Бундеслиге потерпела крупнейшее поражение за последние 4 года.
Команда Томаса Тухеля была разгромлена «Айнтрахтом» (1:5) в 14-м туре.
В последний раз так крупно мюнхенцы уступали 2 ноября 2019 года. Примечательно, что тогда их с таким же счетом обыграли именно франкфуртцы (1:5).
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Вот это будет номер, если Байер перестанет быть Неверкузеном.
при победе: лига фермеров, бавария всех скупила, смысл вообще этот чемпионат проводить.
при поражении: ну и днище, игроки расслабились, тренера в увольнение😄
п.с. мне тухель тоже не нравится, но по сути это первое поражение за первый круг
теперь, получается, цвайтрахт
Нафига ты сюда Барселону приплетаешь?
Позорище двух последних ЧМ покажется просто сладкой сахарной ватой. Всё будет намного хуже, учитывая что позориться уже придется у себя дома.)
Дедушке Ману пора в лыжники давно.
Не стоит брать пример с португальского одного клоуна и будучи уже старым баластом позорить страну, паразитируя на сборной. Играть должны актуальные топы, а не памятники.