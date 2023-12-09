1:5 – крупнейшее поражение «Баварии» в Бундеслиге с 2019 года. Тогда «Айнтрахт» победил с таким же счетом

«Бавария» в Бундеслиге потерпела крупнейшее поражение за последние 4 года.

Команда Томаса Тухеля была разгромлена « » (1:5) в 14-м туре.

В последний раз так крупно мюнхенцы уступали 2 ноября 2019 года. Примечательно, что тогда их с таким же счетом обыграли именно франкфуртцы (1:5).

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