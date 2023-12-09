Данило о лидерстве «Юве» в Серии А: «У нас есть мечта, но главная задача – место в топ-4»

Теги Ювентус серия А Италия Данило Футбол

Данило высказался о лидерстве «Ювентуса» в Серии А.

Защитник туринцев выразил мнение после матча с «Наполи» (1:0).

«За любую победу дают три очка, но некоторые из них сильнее поднимают моральный дух и помогают идти вперед. Сезон еще в разгаре, но такие победы важны.

Конечно, у нас есть мечта, но наша главная задача – об этом говорили тренер и руководство клуба – обеспечить место в топ-4. Понятно, можно и помечтать, но нам нужно идти от матча к матчу, а там уже будет видно», – сказал Данило.

«Юве» – лидер, «Наполи» тонет. Хвича молчит, третье поражение подряд 

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2 комментария
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Ответ Капибарбер
Мечта Рональду это пенальти каждый матч
К чему тут вообще Роналду ? Про него ни слова нет в новости, ни даже в этой команде его нет.
Иди лечись. С таким заболеванием затягивать нельзя.
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