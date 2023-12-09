Данило о лидерстве «Юве» в Серии А: «У нас есть мечта, но главная задача – место в топ-4»
Данило высказался о лидерстве «Ювентуса» в Серии А.
Защитник туринцев выразил мнение после матча с «Наполи» (1:0).
«За любую победу дают три очка, но некоторые из них сильнее поднимают моральный дух и помогают идти вперед. Сезон еще в разгаре, но такие победы важны.
Конечно, у нас есть мечта, но наша главная задача – об этом говорили тренер и руководство клуба – обеспечить место в топ-4. Понятно, можно и помечтать, но нам нужно идти от матча к матчу, а там уже будет видно», – сказал Данило.
«Юве» – лидер, «Наполи» тонет. Хвича молчит, третье поражение подряд
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Иди лечись. С таким заболеванием затягивать нельзя.