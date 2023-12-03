Гайич о ЦСКА: «В некоторых матчах не хватало инстинкта убийцы. Когда ведешь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Милан Гайич Футбол

Милан Гайич оценил выступление ЦСКА в осенней части сезона.

После 16 матчей армейцы занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место.

— Думаю, первая часть сезона получилась неплохой̆. Да, в некоторых матчах мы рассчитывали набрать больше очков, особенно обидным был последний матч с «Динамо», где вели в счете, но не смогли удержать преимущество. Но если оценивать глобально и с учетом тех проблем, которые у нас возникали, в частности, с травмами, то мы занимаем приемлемое место в таблице, не так далеко от лидеров.

— Тебя не удивляет большое количество ничьих в этом сезоне?

— В нескольких играх мы пропустили голы уже на последних минутах встречи, как это было в недавней игре с «Факелом». Я не знаю, почему так происходило… Иногда такое случается. Ты не всегда можешь победить, и в данном случае хорошо, что команда не проигрывает.

Но болельщики не должны думать, что мы оправдываемся, мы, футболисты, сами недовольны этим. У нас в некоторых встречах не хватало, что называется, инстинкта убийцы. Когда ведешь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы о победителе.

— А этот инстинкт убийцы можно приобрести на тренировках?

— Уверен, что да, и мы активно над этим работаем. Думаю, и наши соперники также над этим работают, так что просто не будет.

Возвращаясь к теме ничьих: порой удача покидала нас, а иногда мы сами допускали грубые ошибки. Но у нас сильные игроки и большое пространство для прогресса. Во второй части сезона после перерыва мы можем прибавить и выступить еще лучше, – сказал защитник ЦСКА.

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1 комментарий
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когда Спартак 2-0 ведёт, это не снимает вопросы, увы.
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