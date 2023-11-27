Моуринью об игроках «Ромы»: «Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них»

Теги Рома Удинезе Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал слова о характере игроков «Ромы».

На пресс-конференции перед матчем с «Удинезе» главный тренер «Ромы» заявил, что игрокам римской команды не хватает дерзости в выездных матчах.

«Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении», – заявил португальский тренер.

«Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять – посмотрим, получится ли у меня», – сказал Моуринью в эфире DAZN после домашней победы над «Удинезе» (3:1).

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21 комментарий

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kaka10
Запомните, а то забудете (с) Йозе Марино
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xjsxfkpft8
АУФ
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Михо
Такие методы вдолгую не работают. Невозможно постоянно находиться в напряжении, а именно это Жозе постоянно использует, поэтому он рекордсмен компенсаций. Последние годы его карьеры- пара сезонов относительно успешные, далее по нисходящей. Думаю летом, если не раньше, уедет в Саудию
+11
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Нейтральный критик
От души душевно в душу.
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Евгений Семенченко
Ответ Mark Renton
Цитаты волка.
ага...из ВК )))
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Tpy6kaMerlina
Уверен, Моур дома в розовых тапочках, белоснежном халатике и шапочке из фольги и сам мечтает о маминых или бабулиных пирожках.
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Вован Мельников
Походу все Йозе Марино бандитами родились
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Duck Nightingale
Можно попробовать Кокорина с Мамаевым подписать. Еще Промеса к ним добавить.
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Alexander Zubkov
Вот поэтому он и был раньше так успешен, потому что игроки были с правильным, сильным менталитетом: Лемаарл, Терри, Чех, Златан, Это`о, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, и особенно Матерацци, очень гнусный игрок, который был в запасе, но готов был смириться с этим, ради победы команды. А сейчас футболисты пошли нежные, чувствительные, без самоотдачи, которая нужна Моуринью, вот и не клеится у него. Он как тренер по-прежнему классный, просто футболистов ему надо подбирать правильных, типа Серхио Рамоса, который Месси кошмарил своими пакостями, а не Погба, который думал больше о причёске, чем о футболе.
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Barry
Жозе начитался пацанских цитат Вконтакте.
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Алексей Иванов
когда Жозе успел подружится со Стетхемом?
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Непристойное предложение
У Джейсона Стэтэма появился конкурент
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Arthur Jacob
Всем кто был со мной когда я был внизу, пристегнитесь мы взлетаем ! — Йозе Марино
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Joy2being
Ррма будет в топ-4
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rooney pers
Безумно мжно быть пеееервым.
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Billy_Shears
Кругом засилье идеализма. А люди суть продукты обстоятельств и воспитания.
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mr kovalsky
Ответ kaka10
Запомните, а то забудете (с) Йозе Марино
Запомни, одна ошибка и ты ошибся
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Mark Renton
Цитаты волка.
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Glukinho
Ответ Alexander Zubkov
Вот поэтому он и был раньше так успешен, потому что игроки были с правильным, сильным менталитетом: Лемаарл, Терри, Чех, Златан, Это`о, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, и особенно Матерацци, очень гнусный игрок, который был в запасе, но готов был смириться с этим, ради победы команды. А сейчас футболисты пошли нежные, чувствительные, без самоотдачи, которая нужна Моуринью, вот и не клеится у него. Он как тренер по-прежнему классный, просто футболистов ему надо подбирать правильных, типа Серхио Рамоса, который Месси кошмарил своими пакостями, а не Погба, который думал больше о причёске, чем о футболе.
Лемаарл?
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