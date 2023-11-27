Моуринью об игроках «Ромы»: «Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них»

Жозе Моуринью прокомментировал слова о характере игроков «Ромы».

На пресс-конференции перед матчем с «Удинезе» главный тренер «Ромы» заявил, что игрокам римской команды не хватает дерзости в выездных матчах.

«Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении», – заявил португальский тренер.

«Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять – посмотрим, получится ли у меня», – сказал в эфире DAZN после домашней победы над « » (3:1).

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