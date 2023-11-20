Защитник Испании Гайя: «На последнем Евро мы были очень близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше»

Хосе Гайя надеется на успешное выступление сборной Испании на Евро-2024.

«Мы выросли благодаря этому отборочному циклу. Мы стали сильнее. Мы создаем не просто хорошую команду, а конкурентоспособный коллектив.

Мы не перестаем совершенствоваться и расти. На последнем мы были очень близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше», – сказал защитник сборной .

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