Защитник Испании Гайя: «На последнем Евро мы были очень близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше»
Хосе Гайя надеется на успешное выступление сборной Испании на Евро-2024.
«Мы выросли благодаря этому отборочному циклу. Мы стали сильнее. Мы создаем не просто хорошую команду, а конкурентоспособный коллектив.
Мы не перестаем совершенствоваться и расти. На последнем Евро мы были очень близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше», – сказал защитник сборной Испании.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 комментария