21-летний Пино травмировал «кресты» на тренировке «Вильярреала», его прооперируют. Хавбек Испании может пропустить остаток сезона и Евро-2024

Хавбек «Вильярреала» Йереми Пино может пропустить остаток сезона.

По информации As, Пино получил травму на тренировке «Вильярреала» в среду. У 21-летнего полузащитника выявлено повреждение передней крестообразной связки колена.

Сообщается, что в ближайшее время Пино перенесет операцию. Полузащитник сборной Испании пропустит остаток сезона и почти наверняка не сможет сыграть на Евро-2024.

Игроки Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре. Больше всего у «Севильи» – 10, у «Барсы» – 7, у «Реала» – 4

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