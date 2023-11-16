21-летний Пино травмировал «кресты» на тренировке «Вильярреала», его прооперируют. Хавбек Испании может пропустить остаток сезона и Евро-2024

Теги Вильярреал Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Здоровье Йереми Пино Евро-2024 Футбол

Хавбек «Вильярреала» Йереми Пино может пропустить остаток сезона.

По информации As, Пино получил травму на тренировке «Вильярреала» в среду. У 21-летнего полузащитника выявлено повреждение передней крестообразной связки колена.

Сообщается, что в ближайшее время Пино перенесет операцию. Полузащитник сборной Испании пропустит остаток сезона и почти наверняка не сможет сыграть на Евро-2024.

Игроки Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре. Больше всего у «Севильи» – 10, у «Барсы» – 7, у «Реала» – 4

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3 комментария

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Абдул Абакаев
здоровья молодому вингеру!
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