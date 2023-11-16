Экс-защитник «Локо» Родолфо назвал Семина модником: «Однажды он показал нам футболку за 600 евро»

Родолфо назвал бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина модником.

— Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал. Когда что-то шло не так, говорил: «Ты — сюда, ты — туда». И все получалось!

Плюс в любую погоду он был на тренировках, даже в дождь и в снег.

— В фирменном «петушке»?

— Обязательно! Но при этом Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро! – сказал бывший защитник « ».

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