Экс-защитник «Локо» Родолфо назвал Семина модником: «Однажды он показал нам футболку за 600 евро»

Теги Локомотив Родолфо Юрий Семин премьер-лига Россия стиль Футбол

Родолфо назвал бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина модником.

— Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал. Когда что-то шло не так, Семин говорил: «Ты — сюда, ты — туда». И все получалось!

Плюс в любую погоду он был на тренировках, даже в дождь и в снег.

— В фирменном «петушке»?

— Обязательно! Но при этом Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро! – сказал бывший защитник «Локомотива».

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4 комментария

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Roman
Палыч легенда!
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Rocker1986
Только Юрий Палыч, хэй, хэй!
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Фут.Боль
Петушок(шапка) Семина вообще бесценная вещь.
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goleodor
Палыч всегда выглядел элегантно
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