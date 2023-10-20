Каррагер о ван Дейке: «Он должен стать талисманом «Ливерпуля» в борьбе за титул. Он превратился из сверхчеловека в человека, но остается одним из лучших в АПЛ»

Джейми Каррагер оценил роль Вирджила ван Дейка в борьбе «Ливерпуля» за титул АПЛ.

«Вирджил ван Дейк должен стать талисманом «Ливерпуля» в борьбе за титул, и есть хорошие знаки. Ван Дейк – один из лучших центральных защитников в истории Премьер-лиги. Неудивительно, что возвращение «Ливерпуля» совпало с набором формы нидерландца.

Чтобы « » стал претендентом на титул в этом сезоне, должен снова стать главной фигурой команды. Обнадеживающая новость для в том, что он, ван Дейк, это делает, если не считать неудачного матча против «Ньюкасла».

По его меркам последние 12 месяцев были плохими для него. Но мы не должны забывать, насколько высоки стандарты.

Многие утверждают, что ван Дейк изменился с тех пор, как получил серьезную травму колена в дерби с «Эвертоном» в октябре 2020 года. Это переписывание истории. Он был великолепен и в сезоне-2021/22.

Операция на колене, вероятно, действительно повлияла, но недавние негативные оценки его игры основаны на том, насколько хорош ван Дейк. Это тот игрок, которому не повезло занять второе место после Лионеля Месси в борьбе за « » в 2019 году – редкая награда для центрального защитника.

В оборонительном плане ван Дейк превратился из сверхчеловека в человека. Но он остается одним из четырех лучших центральных защитников Премьер-лиги. С 2018 по 2021 год он выступал на уровне, которого я никогда не видел в исполнении центрального защитника. Единственный в , кто может приблизиться к этому уровню, – это Джон Терри.

Еще никогда не было так сложно быть центральным защитником в топ-клубе, как это происходит сейчас. Эта позиция стала самой сложной на поле. 20 лет назад нам не нужно было защищаться в центре поля, от нас ждали, что мы будем получать мяч в своей вратарской.

Теперь защитнику нужны скорость нападающего и технические способности полузащитника наряду со всеми остальными качествами», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Каррагер.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию