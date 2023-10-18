Гендиректор «Пари НН»: «Около 23-24% от затрат клуба оплачивается из бюджета области. Мы должны стать самоокупаемым клубом к следующему году»

Гендиректор «Пари НН» заявил о задаче стать самоокупаемым клубом.

«Где‑то 23-24% занимают траты из бюджета от всех затрат клуба. И то это вещи, в которые встраиваются не только расходы клуба, но и молодежная политика. Много чего лежит на бюджете из того, что мы не можем пока оплачивать, как коммерческие клубы, например, детский футбол, логистику.

В стратегии клуба к следующему году мы должны стать самоокупаемым клубом. Никакой бюджетной финансовой помощи быть не должно, если, конечно, существенного ничего не произойдет», – сказал Давид Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».

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