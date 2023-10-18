Гендиректор «Пари НН»: «Около 23-24% от затрат клуба оплачивается из бюджета области. Мы должны стать самоокупаемым клубом к следующему году»

Теги премьер-лига Россия Политика Пари НН деньги Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» заявил о задаче стать самоокупаемым клубом.

«Где‑то 23-24% занимают траты из бюджета от всех затрат клуба. И то это вещи, в которые встраиваются не только расходы клуба, но и молодежная политика. Много чего лежит на бюджете из того, что мы не можем пока оплачивать, как коммерческие клубы, например, детский футбол, логистику.

В стратегии клуба к следующему году мы должны стать самоокупаемым клубом. Никакой бюджетной финансовой помощи быть не должно, если, конечно, существенного ничего не произойдет», – сказал Давид Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Привычная речь популиста. С чего ты самоокупаемым станешь? 🤡
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Fan ID тебе в помощь👍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Перефразирую знаменитое " дайте мне точку опоры и я переверну мир" в ...
Дайте мне всю финансовую отчетность и план бюджета клуба, и я докажу, что Ваши траты из государственных и региональных денег ,прямо или косвенно составляют 90+ процентов от всех расходов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boory
Ответ Никому_никабельный
Привычная речь популиста. С чего ты самоокупаемым станешь? 🤡
Можно попробовать ставки на спорт 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.A.S_Vegas_777_
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
Ответ Никому_никабельный
Привычная речь популиста. С чего ты самоокупаемым станешь? 🤡
Так они название букмекеру продали очевидно не за маленькие деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий