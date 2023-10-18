«Пари НН» из‑за снегопада перенес тренировку с поля в тренажерный зал
Гендиректор «Пари НН» сообщил, почему занятие команды перенесли в тренажерный зал.
«Резко наступила зима. Дороги и дома занесло снегом. Пешеходные тротуары превратились в полосы препятствия.
Погода внесла коррективы и в тренировочный процесс футбольной команды «Пари НН». Тренировочное поле завалило снегом. Рассчитываем, что снегопад скоро прекратится. Или хотя бы снизит свою интенсивность. И завтра утром поле будет расчищено. Специальные службы уже занимаются подготовкой.
А пока тренировку перенесли в тренажерный зал. Ощущается нехватка крытого футбольного манежа для межесезонья и снежных месяцев», – написал Давид Мелик‑Гусейнов.
Фото: t.me/DavMelik/1848
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