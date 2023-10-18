«Пари НН» из‑за снегопада перенес тренировку с поля в тренажерный зал

Теги премьер-лига Россия Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» сообщил, почему занятие команды перенесли в тренажерный зал.

«Резко наступила зима. Дороги и дома занесло снегом. Пешеходные тротуары превратились в полосы препятствия.

Погода внесла коррективы и в тренировочный процесс футбольной команды «Пари НН». Тренировочное поле завалило снегом. Рассчитываем, что снегопад скоро прекратится. Или хотя бы снизит свою интенсивность. И завтра утром поле будет расчищено. Специальные службы уже занимаются подготовкой.

А пока тренировку перенесли в тренажерный зал. Ощущается нехватка крытого футбольного манежа для межесезонья и снежных месяцев», – написал Давид Мелик‑Гусейнов.

Фото: t.me/DavMelik/1848

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6 комментариев

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Люблю выпить
у нас обычно 1 декабря коммунальщики говорят неожиданно выпал снег мы не справляемся))
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Caniball
Ответ Магомед Саид Амирханов
Как всегда зима наступила неожиданно!
Ну на самом деле - 17 октября для данного региона это очень не ожиданно.
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Магомед Саид Амирханов
Как всегда зима наступила неожиданно!
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Yujanin
Ответ Магомед Саид Амирханов
Как всегда зима наступила неожиданно!
ну не в октябре же
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Ярик01
Ответ Caniball
Ну на самом деле - 17 октября для данного региона это очень не ожиданно.
Снег лишь в сентябре это неожиданно, а в октябре практически каждый год падает. Снег на Покров и в народных приметах устоявшаяся тема
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