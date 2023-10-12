Палмер о жизни в Лондоне: «Я не умею готовить, ориентироваться в городе и пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама»
Коул Палмер признался, что не умеет заниматься бытовыми делами.
Полузащитник «Челси» рассказал, как обустраивался в Лондоне после перехода из «Манчестер Сити».
«Я пару недель жил в отеле, а потом переехал и снял собственное жилье. Это ново и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.
[Я не умею] готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара.
Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – сказал Палмер.
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