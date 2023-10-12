Палмер о жизни в Лондоне: «Я не умею готовить, ориентироваться в городе и пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама»

Теги Челси премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер признался, что не умеет заниматься бытовыми делами.

Полузащитник «Челси» рассказал, как обустраивался в Лондоне после перехода из «Манчестер Сити». 

«Я пару недель жил в отеле, а потом переехал и снял собственное жилье. Это ново и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

[Я не умею] готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – сказал Палмер

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17 комментариев

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Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
+13
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+10
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Иван Шуткин
И считать наверно )Как Давыдов и футболисты Инденпьенто
+2
0
+2
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Eden Hazard
Ответ ВЕЧНЫЙ
Так и не понял за что тебе минуса влепили, когда для большинства одежды пацанов реально так ) Нажал вкл, покрутил колесико для режима, нажал старт, все.
Порошок бы ещё засыпать, и кондиционер добавить. Многие на этом прокалываются сперва)
+2
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madaev
Ответ Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
Ну а наполнять, понимать какой отжим скорость туда сюда, какие цвета вместе можно ну крч суета
+2
-1
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Евгений Стреблянский
Так и не установил 2ГИС...
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Андрей
время научит не переживай
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Сергей Ефимов
Почти у всех бытовых приборов есть инструкция, брат
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QWertY
Как бы миллионеру нанять дом работницу🤔
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ВЕЧНЫЙ
Ответ Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
Так и не понял за что тебе минуса влепили, когда для большинства одежды пацанов реально так )
Нажал вкл, покрутил колесико для режима, нажал старт, все.
+1
-1
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Bill Zapulil
Ответ Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
А дверцу открыть-закрыть? Режим выставить? Кондиционер? Ты тоже, не перегибай.
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<~Inter~>
Ответ Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
Просто парню лень было разбираться в этом. Он всю жизнь жил тренировками, а родителя делали дома всё для его комфорта
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Богдан Агафонов
Ответ Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
Иди и запомни что с чем можно стирать, а что с чем нельзя..
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Авраам Линкольн
Ответ Jan Paskel
стиралкой пользоваться неумеет? Там же одну кнопку два раза нажать....
у меня на кухне посудомоечная машина, как ей пользоваться я не знаю. к счастью есть жена, которая прекрасно владеет всей кухонной техникой
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БолельщикСоСтажем
Ответ Великий Алонсо
Понятно. А кому интересна эта новость вообще про какого-то ноунейма?.
Таких в «Челси» сейчас человек 50, но, типа клуб же легендарный
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