«Cпартак» – худшая команда РПЛ по игре на стандартах. Клуб ни разу не забил с них и делит последнее место по пропущенным голам

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Футбол

«Cпартак» хуже всех в РПЛ играет на стандартах.

Красно-белые – единственная команда в этом сезоне Мир РПЛ, еще ни разу не забившая со стандартов (без учета пенальти).

По пропущенным голам со стандартов «Спартак» делит последнее место с «Сочи» (по 4). Спартаковцы трижды пропустили с непрямых штрафных и один раз – после ввода мяча из аута.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

«Краснодар» и «Крылья» в топе, «Зенит» вне тройки, у «Спартака» -8 от лидера. Ого, уже треть сезона РПЛ

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13 комментариев

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Виталик Украинский
Источнику нет необходимости оправдываться. Одной фразы достаточно: "Спартак - хуже всех в РПЛ". Ясно и понятно.
+9
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Artem Piatkov
"Спартак - худшая команда"

Всё.
+7
-4
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Игорь Заварзин
Я уже и не помню, кто у нас и когда в последний раз положил со штрафного.. Печаль(
+4
-2
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Pok_Toholo
Ахахахахаха
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Смари Муха
И без этого факта понятно
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Александр Колчак
Ответ Artem Piatkov
"Спартак - худшая команда" Всё.
Оренбургский синдром прошел уже?
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MstAndreev
"зачем вы травите?" (с)
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Кондитер
отличная тренировочная программа
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fussballer
Не отрабатывают на тренировках. Поэтому и результативных стандартов нет.
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Алексей Зайцев
а стандарты по большей части тренерская работа, и у своих и у чужих ворот
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Denis_VD
Вчера во время матчей с КС написал об этом на ветке тура, так минусы полетели)
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Александр Колчак
Ответ Виталик Украинский
Источнику нет необходимости оправдываться. Одной фразы достаточно: "Спартак - хуже всех в РПЛ". Ясно и понятно.
С фамилией твоей все ясно и понятно
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