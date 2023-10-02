«Cпартак» – худшая команда РПЛ по игре на стандартах. Клуб ни разу не забил с них и делит последнее место по пропущенным голам

«Cпартак» хуже всех в РПЛ играет на стандартах.

Красно-белые – единственная команда в этом сезоне Мир РПЛ, еще ни разу не забившая со стандартов (без учета пенальти).

По пропущенным голам со стандартов «Спартак» делит последнее место с « » (по 4). Спартаковцы трижды пропустили с непрямых штрафных и один раз – после ввода мяча из аута.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

«Краснодар» и «Крылья» в топе, «Зенит» вне тройки, у «Спартака» -8 от лидера. Ого, уже треть сезона РПЛ

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